Elke maandag kiest onze man 10 opvallende getallen en stats uit de sportactualiteit. Deze week onder meer een grandslamrecord voor Kirsten Flipkens en een straffe prestatie van een jonge Belgische snowboardster.

Zoveel jaar was het geleden dat de kersverse Gouden Schoen in zijn eerste match na de uitreiking twee keer scoorde. In 1999 trof Branko Strupar voor KRC Genk tweemaal raak in een 2-4 zege op Standard. Zondag was ook Hans Vanaken goed voor twee doelpunten op Anderlecht.Als nieuwe Goudenschoenlaureaat scoren in de eerstvolgende wedstrijd is sowieso zeldzaam. Sinds 1999, tot zondag, slaagden daar slechts drie spelers in (maar telkens met één doelpunt): Jan Koller (2001), Aruna Dindane (2004) en Matías Suárez (2012).Zoveel spelers kregen zowel bij de uitreiking van de Gouden Schoen in 2004 (voor het jaar 2003) als bij de uitreiking van vorige week punten toegekend.Níét Vincent Kompany (in 2004 5e met 77 punten, deze keer puntenloos in de terugronde), wél Olivier Deschacht (in 2004 19e met 9 punten, als toen nog speler van Anderlecht, en vorige week gedeeld 30e met 2 punten, op zijn 38e, als speler van Zulte Waregem).In de zoveelste minuut van de match tussen KV Mechelen en Standard (2-3) scoorde Selim Amallah de eerste treffer van het nieuwe decennium in de Jupiler Pro League.De eerste doelpuntenmakers in de Belgische hoogste voetbalklasse in de voorbije drie decennia: Elimane Coulibaly voor KV Kortrijk tegen KAA Gent op 15 januari 2010, Bart Goor voor Anderlecht op Moeskroen, op 11 januari 2000 en Kenneth Brylle voor Beerschot op Lierse, op 20 januari 1990.Zoveel schoten had Erling Håland nodig om met Borussia Dortmund een hattrick te maken in zijn Bundesligadebuut tegen FC Augsburg. Exact evenveel schoten om ook in zijn Champions Leaguedebuut, op 17 september vorig jaar tegen KRC Genk, drie keer te scoren. Toen had hij er een volledige helft voor nodig. Tegen Augsburg deed de 19-jarige Noor het in amper 20 minuten.Voor de zoveelste keer neemt Roger Federer dit jaar deel aan het seniorentoernooi van de Australian Open, eenmaal meer dan Lleyton Hewitt, met wie hij het vorige record deelde.Kirsten Flipkens vestigt deze week een Belgisch record met haar 45e deelname aan een grand slamtoernooi, ééntje meer dan Sabine Appelmans. Ter vergelijking: Kim Clijsters speelde tot nog toe 31 grand slams, Justine Henin werkte er 35 af. Yanina Wickmayer blijft op 43 steken naar haar uitschakeling in de kwalificaties van de Australian Open.Zoveel jaar plus 7 maanden oud was de Zelzaatse Evy Poppe toen ze voor het eerst ging snowboarden in Terneuzen. Op haar 15e veroverde ze zaterdag goud op de Youth Olympic Games in Lausanne, in de slopestylecategorie. Een nieuwe Belgische topatlete in wording.Zoveel seconden duurde de ringwalk (het opkomen naar de ring) van de Ierse kooivechter Conor McGregor voor zijn comebackgevecht in de Mixed Martial Arts (MMA) tegen de Amerikaan Donald Cerrone. 57 seconden méér dan het gevecht, want na 40 seconden was Cerrone al verslagen met technisch knock-out.Zoveel Wereldbekermanches veldrijden heeft Eli Iserbyt dit seizoen al gewonnen, na zijn winst zondag in Nommay (na Iowa, Waterloo en Bern). De laatste cyclocrossers die daarin slaagden, en die níét Mathieu van der Poel of Wout van Aert heten, waren Kevin Pauwels in 2011/12 en Niels Albert in 2009/10.Voor de zoveelste keer in de geschiedenis won een vrouw in hetzelfde seizoen een Wereldbekermanche in het snowboarden én in het alpijns skiën. Een stunt van de Tsjechische Ester Ledecka, na haar winst in Rogla in het snowboarden afgelopen weekend. Eerder had ze al de afdaling in Lake Louise in december 2019 op haar naam had geschreven. Een soortgelijke dubbel realiseerde Ledecka ook al op de Winterspelen van 2018, met goud op de super-G en goud in de (parallel) reuzenslalom.Zoveel jaar, plus 9 maanden en 5 dagen oud was Carlos Sainz toen hij vorige week met zijn Mini voor de derde keer de Dakar Rally op zijn erelijst zette (na 2010 met VW en 2018 met Peugeot). De Spanjaard verbeterde daarmee zijn eigen record, als oudste winnende autobestuurder van de woestijnrally. Bij de motoren en in de side-by-sides-categorie wonnen Ricky Brabec en Casey Currie, als eerste Amerikanen ooit in een categorie van de Dakar Rally.