Elke week kiezen wij 10 opvallende cijfers en stats uit de sportactualiteit. Deze week onder meer over de zege van Lotte Kocecky in de Strade Bianche, de derbygoals van Kevin De Bruyne, en een nieuw record voor LeBron James in de NBA.

Voor de tweede keer in zijn carrière behaalde Bart Swings een medaille op een mondiaal kampioenschap snelschaatsen, los van de massastart: na brons op het WK allround in 2013 veroverde hij afgelopen weekend dezelfde plak in het Noorse Hamar.

Voor de tweede keer in zijn carrière behaalde Bart Swings een medaille op een mondiaal kampioenschap snelschaatsen, los van de massastart: na brons op het WK allround in 2013 veroverde hij afgelopen weekend dezelfde plak in het Noorse Hamar. De Herentenaar zette ook een unicum neer in zijn carrière: voor het eerst won hij een individueel nummer op het EK of WK allround: de 1500 meter. Alleen Bart Veldkamp was daar als (weliswaar genaturaliseerde) Belg ooit in geslaagd: hij won zeven afstanden op het WK allround (van 1996 tot 2001), maar pakte wel 'maar' één keer brons, in 2001. Swings telt er nu dus twee.De winnende tijd van Marten Van Riel op de 70.3-triatlon in Dubai: 22'49'' over de 1,9 km zwemmen, 1u53'28'' over de 90,6 km fietsen (47,45 km per uur) en 1u07'56'' over de halve marathon (18,6 km per uur). De Belg zette zo de op een na snelste tijd ooit neer op de halve Iron Manafstand, 45 seconden boven het (officieuze) wereldrecord van Kristian Blummenfelt (3u25'21'' in Bahrein 2019), al zou de Noor toen slechts 86 km hebben moeten fietsen, waardoor Van Riel zich nu officieus wereldrecordhouder zou mogen noemen.Voor de derde keer, na ritzeges in de Giro 2020 en de Vuelta 2021, won Lotte Kopecky zaterdag in de Strade Bianche een UCI-race waarin ook Annemiek van Vleuten, al vijf jaar 's werelds beste renster, aan de start stond. Voor het eerst klopte de Asseneedse de Nederlandse in een rechtstreeks vrouw-tegen-vrouwduel.De zoveelste triple in de geschiedenis van Parijs-Nice realiseerde Jumbo-Visma, met hun putsch richting Mantes-la-Ville, waar Christophe Laporte, Primoz Roglic en Wout van Aert de eerste drie plaatsen bezetten.De laatste keer gebeurde dat in 1991. Toen namen Toshibaploegmaats Tony Rominger, Laurent Jalabert en Martial Gayant het hele eindpodium in beslag. Zoals ook Sem-Mavic-Reydelteamgenoten Sean Kelly, Jean-Marie Grezet en Steven Rooks eerste, tweede, derde werden in het eindklassement van 1983. Zij beheersten dat jaar met zijn drieën ook de tijdrit op de Col d'Eze. En eerder in die editie van Parijs-Nice finishten Kelly, René Bittinger en Grezet in de top drie van de etappe naar Miramas, zoals ook Laporte, Roglic en Van Aert.Tot voor de zege van Tadej Pogacar in de Strade Bianche was dat het laatste jaar waarin een regerende Tourwinnaar een voorjaarsklassieker won buiten het Ardense drieluik (Amstel Gold Race, Waalse Pijl, Luik-Bastenaken-Luik). Niet toevallig was Eddy Merckx dat voorseizoen de beste in zowel Milaan-Sanremo als de Ronde van Vlaanderen (plus de Amstel én Luik-Bastenaken-Luik).De zoveelste voetballer werd Kevin De Bruyne die in de geschiedenis van de derby tussen Manchester City en United in de eerste helft twéé keer scoorde: alleen Niall Quinn (1993, City), Eric Cantona (1994, United) en Wayne Rooney (2012, United) deden hem dat voor.De zoveelste atleet werd Eliud Kipchoge zondag die vier verschillende World Major Marathons won: na Londen, Berlijn, Chicago nu ook Tokio, waar de 37-jarige Keniaan de vierde snelste tijd ooit liep (2u02'40''). Alleen Wilson Kipsang had eerder al vier verschillende WM-marathons op zijn erelijst gezet, sinds de serie in 2006 in het leven werd geroepen. Alleen Boston en New York ontbreken nog op het palmares van Kipchoge, die nu 14 van zijn laatste 16 marathons gewonnen heeft. Zoveel punten scoorde LA Lakersvedette LeBron James afgelopen weekend tegen de Golden State Warriors, op zijn 37e. Slechts één speler heeft na zijn 35e meer punten in één NBA-wedstrijd gescoord: Kobe Bryant in zijn afscheidswedstrijd, toen hij 60 punten binnenknalde. James werd wel de eerste NBA-speler die meer dan 50 punten scoorde voor zijn 21e én na zijn 35e verjaardag.Het aantal medailles dat China van 1976 tot 2018 had gewonnen op de Paralympische Winterspelen. Na drie dagen in Peking, in de editie van 2022, staat de teller al op 25. Daarmee voert China met ruime voorsprong de medailleranking aan voor... Oekraïne.