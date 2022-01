Elke maandag belichten we 10 opvallende getallen en stats uit de sportactualiteit van de voorbije week. Deze keer onder meer over een uitzonderlijke Australian Open, twee records in het alpine skiën en een dominante winnaar van de Dakar Rally.

Het aantal dagen dat Real Madrid geen prijs won, tussen de titel in de Primera División op 16 juli 2020 en de gewonnen Super Copa van afgelopen zondag tegen Athletic Bilbao, op 16 januari 2022. Het was de langste droogte voor de Koninklijke sinds 16 april 2014. Toen won Real de Copa del Rey, 595 dagen na winst in de Spaanse Supercup op 29 augustus 2012. Mede dankzij Thibaut Courtois, die in de 89e minuut met een sublieme voetreflex een penalty stopte van Raúl Garciá, weliswaar bij al een 0-2 voorsprong. Niet zijn eerste beslissende penaltysave in de Spaanse Supercup, gespeeld in Saoedi-Arabië. In de gewonnen strafschoppenreeks van de finale van de Supercup in 2020 stopte Courtois een elfmeter van Thomas Partey van Atlético Madrid, nadat Saul Nigez al tegen de paal geschoten had.De laatste keer dat de Australian Open werd gespeeld zonder Novak Djokovic (uit het land gezet) of Roger Federer (geblesseerd). Voor de Serviër een einde van een reeks van 17 opeenvolgende deelnames in Melbourne Park, waarvan hij 8 van de laatste 11 edities won. Door hun afwezigheid speelt Rafael Nadal voor het eerst in zijn carrière een grand slam zonder minstens een van de twee andere leden van de Grote Drie op de hoofdtabel.Van dat jaar is het geleden dat noch Serena Williams (40) noch haar zus Venus (41) hebben deelgenomen aan de Australian Open. Beiden zijn officieel nog steeds actief, maar worden geplaagd door blessures.Die ranking bekleedde de Qatarees Nasser Al Attiyah van start tot finish in de Dakar Rally bij de auto's. Zijn vierde eindzege in de woestijnrally en een heel speciale, want nog nooit had een winnende autorijder de koppositie niet meer afgestaan na de proloog/eerste etappe.Zijn zoveelste Wereldbekerzege bij de elite behaalde Eli Iserbyt in het Normandische Flamanville. Daarmee werd hij de zevende crosser die die kaap heeft gerond in zijn carrière, na Sven Nys (50), Mathieu van der Poel (28), Richard Groenendaal (13), Wout van Aert (13), Niels Albert (11) en Kevin Pauwels (11). De West-Vlaming, die ook zijn 30e profzege behaalde (als derde actieve veldrijder na Van der Poel, Van Aert en Lars van der Haar), dankt dat wel voor een deel aan de vele WB-manches die er dit seizoen gereden worden (15). Van de 14 tot dusver won hij er 6.Zoveel plaatsen schoof de Noor Lucas Braathen op in de tweede manche van de slalom tijdens de Lauberhornrennen in Wengen, richting de 1e positie. Hij realiseerde zo de grootste comeback in de geschiedenis van de World Cup slalom. Het vorige record stond op naam van Marc Berthod die in 2007 in Adelboden van de 17e naar de 1e plaats sprong.Nog sneller ging het er aan toe op de legendarische afdaling in Wengen, waar Matthias Mayer, nochtans pas vijfde in de uitslag, een topsnelheid haalde van liefst 150 km per uur.Het aantal slalommanches dat de nog altijd maar 26-jarige Mikaela Shiffrin gewonnen heeft in haar illustere carrière, na winst in Schladming vorige week. Ze stak daarmee Ingemar Stenmark voorbij (46 zeges in de reuzenslalom) als de skiër (m/v) die de meeste Wereldbekerraces won in één discipline van het alpineskiën.De zoveelste voetballer werd Robert Lewandowski afgelopen weekend die in minstens een van de G5-competities in Europa 300 of meer doelpunten heeft gescoord, na Cristiano Ronaldo (484), Lionel Messi (475), Jimmy Greaves (366), Gerd Müller (365), Steve Bloomer (317), Dixie Dean (305) en Zlatan Ibrahimovic (301).Opmerkelijk: de Pool realiseerde dat in amper 369 machten en in slechts 29.758 minuten, één goal om de 99 minuten. Het aantal keer dat drie Russische meisjes het volledige podium bezetten in de laatste zeven edities van het EK kunstschaatsen. De 15-jarige Kamila Valijeva won deze keer in Tallinn, met een recordvoorsprong van 21,64 punten (259,06 vs. 237,42), voor Anna Sjtsjerbakova en Aleksandra Troesova. Loena Hendrickx zette als vierde de beste Belgische prestatie ooit neer op een EK bij de vrouwen, een plaats beter dan haar vijfde stek in 2018.Het aantal allroundtitels in het turnen dat de Japanner Kohei Uchimura behaalde in zijn carrière op mondiale kampioenschappen: twee op de Olympische Spelen (2012/16) en zes op WK's (2009/10/11/13/14/15), naast nog eens drie zilveren olympische plakken en vier wereldtitels in individuele nummers, aangevuld met zes en vijf zilveren/bronzen WK-medailles. Vorige week nam King Kohei op zijn 33e definitief afscheid, als de beste turner in de geschiedenis.