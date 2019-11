De sportweek in 10 markante cijfers: hoe de Chelseaconnectie Rusland oprolde

Elke week kiest onze man 10 opvallende getallen en stats uit de sportactualiteit. In de selectie van deze week onder meer over de uitzeges van de Rode Duivels en de beloften en de nipte zeges in het veldrijden en in de Gentse Zesdaagse.

De Hazards, De Bruyne en Lukaku (ex-Chelsea allemaal) deden het tegen Rusland. © Belga Image