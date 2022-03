Elke maandag belichten we 10 opvallende getallen en stats uit de sportactualiteit van de voorbije week. Deze keer, naast de Belgische successen, onder meer over straffe wereldrecords op het WK indooratletiek, en de zeer atypische voorbereiding van Matej Mohoric en Mathieu van der Poel richting hun podiumplaatsen in Milaan-Sanremo.

6e

De zoveelste plaats bekleedt Noor Vidts op de alltimeranking in de vijfkamp, met de 4929 punten waarmee ze vrijdag goud won op het WK indoor.

...

De zoveelste plaats bekleedt Noor Vidts op de alltimeranking in de vijfkamp, met de 4929 punten waarmee ze vrijdag goud won op het WK indoor. Die zesde stek (na Nataliya Dobrynska met 5013 punten , Katarina Johnson-Thompson 5000, Irina Belova 4991, Jessica Ennis-Hill 4965 en Carolina Klüft 4948) is de hoogste van alle Belgische atleten (m/v) op de alltimeranglijst van een indoornummer. Eén plaats beter dan Tia Hellebauts zevende stek in het hoogspringen, met 2m05 (gedeeld zevende beste sprong ooit).In zoveel van de 28 finales die de Belgian Tornados sinds 2008 hebben gelopen op internationale kampioenschappen was Kevin Borlée van de partij. Hij miste door een hamstringblessure alleen de World Relays in 2019.Met de aflossingsploeg veroverde de nu 34-jarige Borlée, die in de finale de tweede snelste tijd liep, op het WK indoor in Belgrado een veertiende medaille. En vooral voor het eerst goud op een mondiaal toernooi, na vijf Europese titels (indoor en outdoor). Opmerkelijk: zonder broers Dylan (die alleen de reeksen liep) en de geblesseerde Jonathan. Eén Borlée in de finale, dat gebeurde op de 28 finales slechts vier keer, de laatste maal op het EK in 2014, toen de Tornados 'pas' zevende werden.Met zoveel meter exact won de Venezolaanse Yulimar Rojas het hink-stap-springen op het WK indoor in Belgrado: 15m74, een verbetering van haar oude wereldrecord met 31 centimeter, vs. 14m74 voor Maryna Bekh-Romanchuk. 100 centimeter, dat is het grootste verschil tussen goud en zilver ooit op een WK in het hink-stap-springen, indoor én outdoor, bij zowel mannen als vrouwen. Meer dan de 67 centimeter waarmee Jonathan Edwards in 1995 goud pakte op het WK outdoor, met een wereldrecord dat nog altijd staat (18m29).Het aantal keer dat polsstokspringer Mondo Duplantis in zijn jonge carrière al over de magische zesmetergrens heeft gesprongen: 20 keer outdoor, 20 keer indoor, waaronder zijn jongste wereldrecord, dat hij zondag vestigde in Belgrado: 6m20.Amper 13 dagen nadat de 22-jarige Zweed in datzelfde Belgrado over 6m19 was gejumpt. Terwijl hij voor de wereldrecordsprong van 6m18 (Glasgow 2018) naar 6m19... 751 dagen nodig had gehad.Het aantal winnaars van Milaan-Sanremo dat sinds de geboorte van Tirreno-Adriatico in 1966, noch (een deel van) de Italiaanse rittenkoers noch (een deel van) Parijs-Nice had gereden, als voorbereiding op de Primavera: Claudio Chiappucci werkte voor zijn zege in 1991 de Catalaanse Week af, Francesco Moser nam voor zijn triomf in 1984 alleen deel aan Milaan-Turijn. Matej Mohoric werd zaterdag de derde renner, want hij was na het Belgische openingsweekend alleen in de Strade Bianche gestart, waar hij bovendien zijn knie had bezeerd, en zo forfait moest geven voor Tirreno-Adriatico.Mathieu van der Poels derde plaats (zijn zesde opeenvolgende toptienstek in een monument) was mogelijk nog straffer, met nul competitiedagen in de benen. Een podium zonder één koers te hebben gereden: dat deed in de moderne geschiedenis van Milaan-Sanremo niemand de Nederlander voor.Zoveel van de laatste acht monumenten hebben Sloveense renners gewonnen: Primoz Roglic Luik-Bastenaken-Luik 2020, Tadej Pogacar Luik-Bastenaken-Luik 2021 en Il Lombardia 2021 en Matej Mohoric Milaan-Sanremo 2022.Het vorige wielerland met zo'n (zelfs nog straffere) serie? België in 2011, met vijf op zeven: zeges voor Nick Nuyens in de Ronde van Vlaanderen 2011, Johan Vansummeren in Parijs-Roubaix 2011, Philippe Gilbert in Luik-Bastenaken-Luik 2011, en Tom Boonen in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix 2012.Aan zoveel WK's had de Belgische nationale handbalploeg deelgenomen tot de kwalificatie van afgelopen weekend, na een thuiszege tegen Slovakije. Na de Red Lions (WK hockey 2002, 2014 en 2018) en de Red Dragons (WK volleybal 2014 en 2018) werden de Red Wolves zo de derde Belgische mannenploeg die zich deze eeuw in een olympische teamsport plaatsten voor een WK (aflossingen in atletiek of zwemmen niet meegerekend). De Belgian Lions zijn daar nog niet in geslaagd.Zoveel jaar was het geleden dat een Amerikaan het prestigieuze Masters 1000-toernooi van Indian Wells had gewonnen. André Agassi deed het in 2001 en werd zondag opgevolgd door Taylor Fritz, die een einde maakte aan de ongeslagen serie van Rafael Nadal (20 zeges op rij).Symbolisch voor de opleving van het Amerikaanse mannentennis met, sinds vandaag, zeven tennissers in de top 40, van wie zes onder de 25 jaar. Geen enkel land dat meer vertegenwoordigers heeft.Het jaar waarin Ferrari voor het laatst een één-twee neerzette in de eerste grand prix van het formule 1-seizoen: 2010, toen met Fernando Alonso en Felipe Massa, in Bahrein.Tot zondag, want de Italiaanse renstal domineerde weer in de oliestaat, deze keer met Charles Leclerc en Carlos Sainz jr.Leclerc realiseerde zelf een hattrick, met de polepositie, de snelste ronde en de zege. De eerste maal dat een Ferraririjder daarin slaagde sinds Kimi Raikkonen in 2007 (in de GP van Australië).Zoveel punten heeft LeBron James gescoord in de reguliere competitie van de NBA. Afgelopen weekend stak hij Karl Malone (36928 punten) voorbij, richting de tweede stek alltime. Alleen Kareem Abul-Jabbar (38387 punten) moet James nog inhalen, mogelijk al volgend seizoen.Al even straf is dat de ster van de LA Lakers ook in assistranglijst in de top tien staat, als voorlopig zevende, en in de reboundranking 39e. Samengeteld: 48, geen NBA-speler die een betere combinatie van punten, assists en rebounds kan voorleggen. Abdul-Jabbar staat nu op twee met een samengestelde ranking van 49 (1e in punten, 3e in rebounds en 45e in assists).