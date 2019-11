Elke week kiest onze man 10 opvallende getallen en stats uit de sportactualiteit. In de selectie van deze week onder meer het belabberde rapport van kampioen KRC Genk na 15 matchen en het indrukwekkende Davis Cuppalmares van Rafael Nadal.

7

Zoveel minuten en 37 seconden had Mathieu van der Poel nodig om de eerste volledige ronde van de Duinencross in Koksijde af te leggen, mét stilstaande start door de val in het peloton bij het indraaien van de eerste bocht.

...