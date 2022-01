Elke maandag belichten we 10 opvallende getallen en stats uit de sportactualiteit van de voorbije week. Deze keer onder meer over de 'Vloek van Wetzikon' en taaie oudjes in het rally, tennis, skiën en American football.

Het aantal World Rankingpunten dat Thomas Pieters verdiende met zijn zege op het Abu Dhabi HSBC Championship, waarmee hij als eerste Belg ooit een Rolex Series-toernooi won, het niveau net onder de majors. Voor de 29-jarige Antwerpenaar was het de grootste puntenoogst in zijn carrière, na de 33 rankingpunten die hij opstreek met een tweede plaats op de Genenis Open (PGA Tour) in 2017 en de 31,20 punten met een tweede stek in 2016 in hetzelfde toernooi in Abu Dbahi. Zijn vierde plaats op de Masters in 2017 leverde hem 27 punten op.Door die grote oogst maakt Pieters een grote sprong op de World Ranking: van de 69e plaats naar de 31e stek. Zijn beste ranking dateert van augustus 2017, toen hij de 23e plaats bekleedde.Zoveel keer in de laatste 40 jaar behaalde de crosser die de zondag voor het WK de laatste cross won, de week erna ook de wereldtitel. Tot begin jaren 2000 bestond zelfs de zogenaamde 'Vloek van Wetzikon', omdat slechts drie crossers wonnen in Zwitserland zeven dagen voor ze de regenboogtrui veroverden: Albert Zweifel in 1976, Roland Liboton in 1984 en Klaus-Peter Thaler in 1987. Maar ook in het eerste anderhalf decennium van deze eeuw was die 'dubbel' (met vanaf 2005 Hoogerheide als laatste cross) vrij zeldzaam: slechts drie keer, voor Sven Nys in 2005, Erwin Vervecken in 2006 en Lars Boom in 2008. Mathieu van der Poel maakte vanaf 2015 komaf met die vloek door drie keer de laatste cross voor het WK en het WK zelf te winnen: in 2015, 2019 en 2020. Vorig jaar was Wout van Aert de beste in Overijse, de zondag voor het WK, maar hij moest in Oostende het onderspit delven voor Van der Poel. Aan Eli Iserbyt, afgelopen zondag winnaar in Hoogerheide, om dat op het WK in Fayetteville om te keren.Het aantal niet-Belgen dat in de top tien van de eindstand van de Wereldbeker veldrijden is geëindigd: Nederlanders Lars van der Haar als vijfde en Corné van Kessel als zevende. Nooit in de geschiedenis van de Wereldbeker was die zo weinig internationaal gekleurd. Alleen in 2016 stonden er ook slechts twee buitenlanders in de top tien, maar toen was de tweede plaats nog voor Van der Haar en de vijfde voor Mathieu van der Poel.In zoveel van de laatste 70 grandslamtoernooien haalde minstens één van de Grote Drie (Roger Federer, Novak Djokovic en Rafael Nadal) de kwartfinale. Op de Australian Open houdt de 35-jarige Spanjaard deze keer de eer hoog, bij afwezigheid van de andere twee, met een 14e kwartfinale in Melbourne Park. De enige leemte in die lange reeks van de Grote Drie: de corona-editie van de US Open 2020, toen Federer en Nadal thuisbleven en Djokovic werd uitgesloten in de achtste finale.De geschatte WTA-ranking van Naomi Osaka en Serena Williams na de Australian Open, waar de Japanse vorig jaar nog de titel pakte en de Amerikaanse de halve finale haalde. Omdat Osaka (viervoudig grandslamwinnares) dit jaar uitgeschakeld werd in de derde ronde en Williams (23-voudig grandslamwinnares) geblesseerd thuisbleef, zullen ze veel punten verliezen en zo verder terugvallen in het WTA-klassement. Zoveel dagen na zijn laatste overwinning in het WK-rally (Catalonië, oktober 2018) stond Sebastian Loeb nog eens op het hoogste podium van een WK-manche: in Monte-Carlo, waar hij zijn achtste zege behaalde en zijn 80e WK-zege uit zijn carrière, een record. Op zijn 47e werd de Fransman ook de oudste winnaar ooit van een WK-manche. Het vorige record stond op naam van de Zweed Björn Waldegård (46 jaar, Safarirally 1990). Aan Loebs zijde: Isabelle Galmiche, de eerste vrouw die als copilote een WK-manche won sinds 1997.Zoveel jaar en één dag nadat de Brit Sir Arnold Lunn de allereerste slalomrace ooit in het alinpeskiën had gecreëerd, op 21 januari 1922, won de 35-jarige Dave Ryding in Kitzbühel als eerste Brit ooit een manche in de 55-jarige geschiedenis van de Wereldbeker. Bovendien als oudste winnaar ooit van een slalomwedstrijd in die World Cup.Zoveel jaar was de Fransman Johan Clarey toen hij vorige week in Kitzbühel als tweede eindigde in de afdaling. Daarmee werd hij de oudste man ooit die het podium haalde van een Wereldbekermanche. Vorig jaar was Clarey ook de eerste veertiger die daarin slaagde dankzij een tweede plaats in... Kitzbühel.Het aantal winterolympiërs, verdeeld over zeven sporten, dat Nederland afvaardigt richting Peking, een record (twee meer dan in 2014, in Sotsji). 18 van de 42 zijn langebaanschaatsers, 10 komen uit het short track. Ter vergelijking: de Belgische selectie bestaat uit 19 atleten, uit negen sporten.Zoveel yards aan aangekomen passes, het grootste aantal in zijn lange NFL-carrière, noteerde quarterback Tom Brady afgelopen regular season op zijn... 44e. Het resulteerde in 43 touchdowns. De zevenvoudig winnaar van de Super Bowl werd zondag met zijn Tampa Bay Buccaneers wel uitgeschakeld in de play-offs na een sensationele match tegen de Los Angeles Rams (30-27). Het werd mogelijk de allerlaatste wedstrijd van het icoon uit het American football.