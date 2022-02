Elke maandag belichten we 10 opvallende getallen en stats uit de sportactualiteit van de voorbije week. Deze keer onder meer over een Belgische judotriomf, de straffe comeback van Nils van der Poel, en successen van een oude skiër en een nog oudere surfer.

Als zoveelste Belgische (mannelijke) judoka won Toma Nikiforov zondag het grandslamevent van Parijs. Dat is met de Masters het belangrijkste mondiale judotoernooi na het WK en de Olympische Spelen. Alleen Philip Laats (1991), Koen Sleeckx (2002) en Matthias Casse (2020) deden hem dat in hun gewichtscategorie voor. In 2010 veroverde Elco van der Geest, de Nederlander die toen voor ons land uitkwam, ook goud in Parijs. Een andere Belg, Sami Chouchi, pakte zondag brons.Zoveel miljoen van de 1,44 miljard Chinezen keken vrijdag naar (een deel van) de openingsceremonie van de Olympische Winterspelen in Peking. Ter vergelijking: in 2018 was het totale wéreldwijde kijkcijferbereik voor de openingsceremonie in het Zuid-Koreaanse PyeongChang... 320 miljoen.Op de zoveelste plaats eindigde de Chinese langlaufster Dinigeer Yilamujiang zaterdag in de skiathlon bij de vrouwen, zes minuten na de Noorse winnares Therese Johaug. Niets bijzonders, ware het niet dat Yilamujiang 18 uur eerder de olympische vlam had mogen aansteken, als een 20-jarige onbekende atlete. Maar wel geboren in de provincie Xinjiang en vooral van Oeigoerse afkomst. Een controversiële keuze dus, gezien de onderdrukking van de Oeigoeren door het Chinese regime. Na haar wedstrijd verdween Yilamujiang als een dief in de nacht, zonder vragen te beantwoorden van de (westerse) journalisten.Het aantal olympische medailles dat Ireen Wüst heeft gewonnen, na haar verrassende titel op de 1500 meter. Het was haar vijfde individuele gouden medaille op vijf verschillende Olympische Spelen, een primeur. Op haar 35e werd ze ook de oudste olympische schaatskampioen (m/v) ooit, een record dat dateerde van Clas Thunberg in 1928 (34). Alleen Marit Bjørgen (15), Ole Einar Bjørndalen (13) en Bjørn Dæhlie (12) hebben nu evenveel of meer medailles op de Olympische Winterspelen gewonnen als/dan Wüst. De Nederlandse kan daar in Peking nog een (gouden?) medaille aan toevoegen op de teamachtervolging.Zoveel honderdsten achterstand had Nils van der Poel op het tijdschema van de Nederlander Patrick Roest bij het ingaan van zijn slotronde op de 5000 meter snelschaatsen. Door zijn op een na snelste van zijn twaalf ronden te rijden (28.97) - wat in een vijf kilometer aartsmoeilijk is - klom de Zweed toch nog naar de eerste plaats, met een voorsprong van 47 honderdsten op Roest. Dat is de op twee na kleinste voorsprong in de geschiedenis van de olympische vijf kilometer. De twee kleinste marges dateren van Sarajevo 1984 en Calgary 1988, respectievelijk 2 en 35 honderdsten, toen Tomas Gustafson won. Als laatste... Zweed voor Van der Poel.Zoveel jaar en 30 dagen oud was de Fransman Johan Clarey toen hij maandag zilver veroverde op de afdaling, na de Zwitser Beat Feuz. Hij werd daarmee, met grote 'voorsprong', de oudste olympische medaillewinnaar in het alpineskiën. Een record dat voor maandag op naam stond van de Amerikaan Bode Miller, die 36 jaar en 127 dagen oud was toen hij in 2014 brons behaalde op de super-G.Zoveel jaar nadat hij voor het eerst een 'pipeline pro event' in het surfen won, was de Amerikaan Kelly Slater afgelopen weekend de beste in de Billabong Pro Pipeline, de openingsmanche van de World Surf League (WSL) Championship Tour. De elfvoudige wereldkampioen, die beschouwd wordt als de grootste surfer aller tijden, wordt komende vrijdag... 50 jaar.Het verschil tussen de achterstand die Club Brugge na 26 speeldagen in de Jupiler Pro League telt (12 punten op leider Union, 48 vs. 60) en de voorsprong die het vorig seizoen als leider had na zoveel reguliere competitiematchen (14 punten op Antwerp, 60 vs. 46).Voor blauw-zwart is het de grootste achterstand op de leider na 26 speeldagen sinds het seizoen 2012/13, toen het 18 punten minder telde dan Anderlecht (44 vs. 62).Liverpoolspits Saido Mané werd als eerste Senegalese voetballer kampioen in de Premier League (2020), was de eerste Senegalees die de Champions League won (2019) en schoot afgelopen weekend de beslissende penalty in de strafschoppenreeks tegen Egypte binnen om zo Senegal zijn allereerste zege in de Africa Cup te bezorgen.Zoveel jaar plus 2 maanden en 10 dagen oud was Maxim Van Gils toen hij zaterdag de eindzege in de Saudi Tour op zijn naam schreef. Als jongste Belgische prof die een UCI-rittenkoers won in de laatste dertig jaar, na Remco Evenepoel (7x, 19/20/21 jaar), Jens Keukeleire (21), Maxime Monfort (21) en Frank Vandenbroucke (2x, 21).