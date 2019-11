Elke maandag kiest onze man 10 opvallende getallen en stats uit de sportactualiteit. In de selectie van deze week onder meer het onderschatte palmares van taekwondoka Jaouad Achab en de flitsende seizoensstarten van Mathieu van der Poel.

3

Zijn zoveelste Europese titel behaalde taekwondoka Jaouad Achab (-63 kg) vorige vrijdag in Bari, na EK-goud in 2014 en 2016. Eerder dit jaar pakte hij al brons op het WK in Manchester, nadat hij in 2015 ook al wereldkampioen was geworden.

Achab is pas de vierde actieve Belgische atleet met minstens vier Europese en/of olympische/wereldtitels in een olympische sport.

De andere drie: meerkampster Nafi Thiam (olympisch, wereld en tweevoudig Europees kampioene op de vijf/zevenkamp), turnster Nina Derwael (tweevoudig Europees en wereldkampioene op de brug met ongelijke leggers) en baanwielrenner Kenny De Ketele (driemaal Europees en éénmaal wereldkampioen in de ploegkoers).

© BELGA

10

Zoveel keer won Mathieu van der Poel zijn eerste cross van het seizoen, sinds zijn eerste veldritcampagne als eerstejaarsnieuweling in 2009. Tien keer op elf seizoenen, want alleen in 2015 moest hij, na twee knieoperaties, in Koksijde genoegen met een derde plaats, na Sven Nys en Wout van Aert. Zondag triomfeerde The Dutch Cannibal bij zijn terugkeer in het veld, in de Superprestigemanche van Ruddervoorde.

6

Zoveel opeenvolgende klassementscrossen had Eli Iserbyt, bij afwezigheid van Mathieu van der Poel, tot zondag gewonnen, na zijn zege afgelopen vrijdag op de Koppenberg.

Hij werd zo de eerste veldrijder ooit die het seizoen startte met zes op een rij. Sven Nys zette zo'n reeks neer in 2012, maar later in het seizoen. Mathieu van der Poel deed in 2018/19 nog veel straffer met 18 overwinningen op rij in klassementscrossen, maar ook niet vanaf het seizoensbegin.

© AFP

66

In de zoveelste minuut van de World Cupfinale rubgy in Japan scoorde Makazole Mapimpi een try voor Zuid-Afrika. Acht minuten later volgde er nog een, van Cheslin Kolbe. Zo legden de Springboks de zege definitief vast. Voor Zuid-Afrika waren het pas de eerste tries in hun al derde gewonnen World Cupfinale, na die van 1995, 2007 en nu dus 2019. Opvallend: telkens met een interval van 12 jaar.

3

Zoveel medailles behaalden de broers Robin Casse en Jeroen Casse uit Hemiksem afgelopen weekend. De eerste op het EK acrogym met zijn Belgische ploegmaats Noam Patel, Hannes Garré en Jonas Anthoon (zilver op de balansoefening en brons in de allroundfinale), de tweede goud op het BK judo in de categorie -73 kg.

En dan bleef de bekendste broer, Matthias Casse, zilveren medaillewinnaar op het jongste WK judo, nog geblesseerd langs de kant.

20

Zoveel jaar plus 246 dagen was Luka Doncic oud toen de Sloveen van de Dallas Mavericks vorige vrijdag een triple double realiseerde tegen de LA Lakers, als jongste NBA-speler ooit met minimum 30 punten, 10 rebounds en 15 assists in een wedstrijd.

In diezelfde partij werd LA Lakerssuperster LeBron James de oudste speler in de NBA-geschiedenis die hetzelfde realiseerde, op een leeftijd van 34 jaar en 306 dagen.

277

Op zo veel miljoen euro worden de kosten geraamd om de olympische marathon van het bloedhete Tokio naar het iets koudere Sapporo te verhuizen. Al is dat nog geen garantie op een koelere marathon.

Op 2 augustus dit jaar, de dag van de olympische marathon voor vrouwen in 2020, klom de temperatuur in Sapporo tot 34 graden. Of 1 graad minder heet dan in Tokio...

© AFP

59,345

Zo veel kilometer per uur haalde Filippo Ganna (Team INEOS) tijdens de snelste individuele achtervolging ooit, op de Wereldbekermanche in Minsk. Met een eindtijd over vier kilometer van 4'02''647, was de Italiaan nog anderhalve seconde sneller dan het wereldrecord dat hij eerder op de dag had gevestigd.

Het vorige record stond op naam van Ashton Lambie (4'05''423). Met zijn tijd zou Ganna goud gewonnen hebben in de olympische plóégenachtervolging (met vier renners) in Sydney 2000 en zilver behaald hebben in Athene 2004.

© AFP

150

Zijn zoveelste podiumplaats in zijn carrière behaalde Formule 1-rijder Lewis Hamilton door zondag tweede te worden in de GP van de Verenigde Staten, op amper 248 races (60,48%).

83 zeges, 39 tweede plaatsen en 28 derde plaatsen leverden de Brit al zes wereldtitels op, één minder dan het record van Michael Schumacher. Die eindigde 155 keer in de top drie, maar op 308 GP's (50,32%).

8

Zo veel Grand Prixevents in het kunstschaatsen won de Amerikaan Nathan Chen op rij, na zijn zege in de Internationaux de France in Grenoble. Het is al geleden van de legendarische Rus Evgeni Plushenko, sinds begin jaren 2000, dat een kunstschaatser daar nog in geslaagd was.