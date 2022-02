Elke maandag belichten we 10 opvallende getallen en stats uit de sportactualiteit van de voorbije week. Deze keer onder meer over een unieke goal van Romelu Lukaku, de kater van Amerikaanse sportfans en enkele opmerkelijke primeurs op de Winterspelen.

Amper zoveel Europese landen, Frankrijk én België, hebben zich geplaatst voor de laatste zés grote internationale toernooien in het vrouwenbasketbal: de EK's van 2017, 2019 en 2021, de Spelen van 2021 en de WK's van 2018 en (na het net afgelopen kwalificatietoernooi) 2022.

Uit een enquête van DraftKings, een kantoor van sportweddenschappen, bleek dat zoveel procent van de Amerikanen liever zou werken op feestdagen als President's Day, Martin Luther King Day of Columbus Day dan op Super Bowl Monday. Tien procent zou zelfs op Kerstmis of op Thanksgiving willen werken, in ruil om op maandag te bekomen van de finale van het American football (al dan niet met een kater). De zoveelste Belg werd Romelu Lukaku die scoorde in de finale van de Wereldbeker voor clubs, na zijn doelpunt voor Chelsea tegen Palmeiras. Vier landgenoten wonnen met hun club eerder al het WK voor clubs: Divock Origi (2019, Liverpool), Thibaut Courtois (2018, Real Madrid), Thomas Vermaelen (2015, FC Barcelona) en Daniel Van Buyten (2013, Bayern München).Shorttrackster Hanne Desmet werd in Peking, met brons op de 1000 meter, niet alleen de eerste Belgische vrouw die in een individueel nummer een medaille veroverde op de Winterspelen. Na haar eerdere 5e plaats op de 500 meter werd ze ook de eerste landgenote die twee keer een topvijfplaats in een individueel nummer behaalde op een of zelfs op verschillende Winterspelen. En daar kan Desmet woensdag, op haar favoriete 1500 meter, nog een aan toevoegen.Zoveel atleten wonnen ooit een medaille op de Winterspelen voor twee verschillende landen (niet rekening houdend met de opsplitsing van de Sovjet-Unie, Joegoslavië, Tsjechoslowakije): na Bart Veldkamp voor Nederland en België (goud, brons en brons in het snelschaatsen in 1992, 1994 en 1998), Ahn Hyun-soo/Viktor An voor Zuid-Korea en Rusland (meerdere gouden medailles in 2006 en 2014), nu ook de eerste vrouw: Kaillie Humphries, met winst in de monobob voor de VS in Peking, na eerder twee keer goud en brons te hebben behaald voor Canada in het bobsleeën (2010, 2014 en 2018).Zoveel medailles heeft Nederland al gewonnen op alle Winterspelen samen, waarvan (op maandag) 129 in het snelschaatsen (91%), 12 in het shorttracken, 3 in het kunstschaatsen, 1 in het snowboarden en sinds afgelopen weekend ook de allereerste plak in een 'sleesport': Kimberley Bos in het skeleton.Zoveel minuten plus 9 seconden en 17 honderdsten was Benjamin Alexander, de allereerste Jamaicaanse alpineskiër op de Winterspelen, trager dan winnaar Marco Odermatt op de reuzenslalom: 3'18''52 vs. 2'09'35''. De 38-jarige voormalige dj eindigde als 46e en als laatste (van de skiërs die twee keer de finish haalden), op ook 31 seconden van de vóórlaatste, de Indiër Arif Mohd Kahn.Voor zoveel miljoen euro verkocht Rally Rd, het Amerikaanse onlineplatform waar sportmemorabilia wordt verhandeld, een zogenaamde soccer card van Pelé. Nooit eerder werd zoveel betaald voor een soccer card (een soort ingekaderd Paniniplaatje) van een voetballer. Het dateert van 1958, toen de pas 17-jarige Pelé zijn debuut maakte op de Wereldbeker, en werd als de 'heilige graal' onder de soccer cards beschouwd.De voorsprong waarmee Lars van der Haar zaterdag triomfeerde in de Superprestigemanche in Gavere. Als eerste niet-Belg of een crosser die niet Mathieu van der Poel heet die met meer dan een minuut voorsprong een klassementscross won sinds Richard Groenendaal op 22 oktober 2000 de Superprestigecross van Ruddervoorde op zak stak (1'02'' op Bart Wellens). Opvallend: in zes klassementscrossen kwam dit seizoen de winnaar meer dan 60 seconden eerder over de finish dan de tweede (vier keer Wout van Aert, eenmaal Toon Aerts en een keer Van der Haar), dat is een record in de 21e eeuw. Zoveel punten werden er gespeeld tussen Reilly Opelka en John Isner in de tiebreak van de tweede set in hun halve finale op het ATP-toernooi van Dallas: 24-22 in het voordeel van Opelka, die won met twee keer 7-6. Dat is een record sinds de oprichting van de ATP Tour in 1990. Het vorige record dateerde van de eerste ronde van de US Open 1993, toen Goran Ivanisevic Daniel Nestor in een tiebreak klopte met 20-18. Opelka vestigde nog een ander record door liefst 39 aces te slaan, het meeste ooit in een match die twee sets duurde.