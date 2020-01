Elke week kiest onze man 10 opvallende getallen en stats uit de sportactualiteit. Deze keer onder meer over de Wereldbekerprimeur van Toon Aerts en de langverwachte beloning voor Thierry Neuville.

Zoveel shirts met zijn twee rugnummers, 8 en 24, werden na Kobe Bryants carrière in de nok van Staples Center in Los Angeles gehangen. Als eerste NBA-speler ooit die die eer te beurt viel. Het nummer 8 droeg Bryant tussen zijn rookieseizoen 1996/97 tot 2005/06, nummer 24 tot het einde van zijn carrière, in 2015/16. Nummer 8 was de som van 1, 3 en 4, de rugnummers die hij als tiener in een Nike/Reebok ABCD Basketbalcamp had gedragen. Over zijn switch naar 24, al dan niet gedwongen door zijn nieuwe sponsor Nike, bestaan allerhande theorieën. Dat nummer droeg Bryant op zijn shirt tijdens zijn periode aan de Bala Cynwyd Middle School en tijdens zijn eerste seizoen als speler/student van de Lower Merion High School. Voor Bryant was het ook een symbool van zijn evolutie en grotere maturiteit als speler en als mens. Vele anderen dachten dan weer dat Bryant het nummer koos omdat 24 één cijfer hoger was dan het legendarische rugnummer van Michael Jordan, die hij altijd had willen overtreffen.Zoveel Wereldbekermanches veldrijden won Toon Aerts dit seizoen. En toch werd hij eindwinnaar, dankzij liefst zes tweede plaatsen. Aerts werd zo de eerste crosser die de Wereldbeker op zak stak zonder ook de snelste geweest te zijn in een van de manches.Zoveel jaar, plus 10 maanden en 24 dagen was Jasper Philipsen toen hij zondag de puntentrui in de Tour Down Under won. Hij werd zo de jongste Belg ooit die in het puntenklassement van een WorldTourrittenkoers op de eerste plaats eindigde.Die eer was voordien weggelegd voor wijlen Wouter Weylandt. Hij was 21 jaar, 11 maanden en 14 dagen oud toen hij in 2006 de puntentrui in de Ronde van Polen mee naar huis mocht nemen.In de 35-jarige geschiedenis van de Lotto-(Soudal)ploeg werd Matthew Holmes de eerste Brit die een een zege behaalde in een koers die nu onder de WorldTourcategorie valt. Hij won afgelopen zondag verrassend de laatste rit van de Tour Down Under, met aankomst op Willunga Hill. Alleen zijn landgenoot Adam Blythe had in 2010 gezegevierd in dienst van Lotto, maar in twee ritten en in de eindstand van de Franco Belge plus de Sluitingsprijs in Putte-Kapellen. Dat waren echter procontinentale wedstrijden.Voor de zoveelste keer veroverden de Red Lions de nummer éénpositie op de wereldranglijst, na twee zeges in de Pro League, vorig week in en tegen Australië. De Belgische hockeymannen waren al eens nummer één van de wereld geweest, van december 2018 (na hun wereldtitel in India) tot eind juni 2019, toen Australië weer overnam na de eindzege in de Pro League van 2019. De Red Lions zijn zo de tweede Belgische ploeg op kop van de worldranking in een olympische sport, naast, uiteraard, de Rode Duivels. Zij staan sinds september 2018 op de eerste plaats van de FIFA-ranking. Van november 2015 tot maart 2016 viel die eer hen ook al eens te beurt.Zo veel keer was Thierry Neuville aan de rally van Monte Carlo gestart voor hij afgelopen weekend eindelijk de meest prestigieuze WRC-manche op zijn naam schreef, zijn 13 WRC-zege ooit. Neuvilles vorige uitslagenreeks in het prinsdom, de laatste tien jaar (van 2019 tot 2011): 2e, 5e 15e, 3e, 5e, out door crash, out door verlies van wiel, out door crash.Nog één zege in de combiné heeft Mikaela Shiffrin dit seizoen nodig om de eerste vrouwelijke skiester ooit te worden die in één seizoen in alle vijf skidiscplines een Wereldbekermanche won. Vorige was de Amerikaanse de snelste in de super G en de afdaling in Bansko, nadat ze eerder op het seizoen ook al gewonnen had op de slalom en reuzenslalom (haar specialiteit).Het doelpuntengemiddelde van Atalanta Bergamo in 21 Serie A-wedstrijden tot dusver, in totaal 57 goals. Liefst 17 méér dan leider Juventus, dat echter 13 punten meer telt in het klassement. Met name dankzij een betere defensie (21 vs. 28 tegentreffers).Zoveel grandslamtoernooien zit Serena Williams al zonder eindzege, nadat ze vorige week vroeg werd uitgeschakeld in de Australian Open door de Chinese Wang Qiang. Voor de Amerikaanse is het de langste reeks zonder grandslamwinst in haar carrière.Voor de zoveelste keer wordt zondag de Super Bowl, de finale van het NFL-seizoen (American Football) gespeeld. Ook voor de zoveelste maal tussen twee ploegen die níét in hun eigen stadion aantreden.Zondag vindt het duel plaats tussen de Kansas City Chiefs en de San Franciso 49ers in het Hard Rock Stadium van Miami.