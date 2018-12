De terugkeer van F1-piloot Kubica: hoe de nachtmerrie een sprookje werd

Het was begin 2011 en het leek alsof de wereld aan de voeten van Robert Kubica lag. De 26-jarige Pool zou aan zijn tweede jaar bij Renault beginnen, maar had al een voorcontract bij Ferrari op zak en werd door insiders als toekomstige wereldkampioen getipt. De eerste Poolse rijder in de geschiedenis van de formule 1, die in zijn derde grand prix in Italië (2006) al meteen naar het podium reed, had in de eerste zes maanden van 2008 iedereen overtuigd. Hij had overal punten gescoord en ging na winst in de GP van Canada zelfs aan de leiding in het WK, tot BMW besliste om...