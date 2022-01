2022 kondigt zich aan als een goed gevuld sportjaar. Bij KW.be laat Jean-Marie Dedecker alvast zijn licht schijnen over enkele thema's. 'Evenepoel is een heel getalenteerde jongen, maar ja...'

Yves Lampaert en Parijs-Roubaix

'Weet je waarom ik het voor Yves Lampaert heb? Men vroeg hem ooit welke sportuitzending hij eens wilde terugzien? En Yves zei: de Belga Sport over het EK judo in Oostende in 1997. Ik heb Yves wat gevolgd in de uitzendingen van Iedereen Beroemd. Het is een toffe knul, een ex-judoka. Met de voetjes op de grond. Maar de druk om Roubaix te winnen, heeft hij natuurlijk wel zelf op de hals gehaald."

'Als je zegt dat je die koers absoluut op je palmares wilt hebben, word je door het publiek daarover aangesproken. Ook je tegenstanders weten dat. Maar Yves heeft al voldoende ervaring om met die druk om te gaan. Ik wens hem die zege in Parijs-Roubaix, ook al is die wedstrijd altijd voor een stuk een loterij.'

Dejan Veljkovic en Propere Handen

'De uitspraken van Dejan Veljkovic hebben me niet verrast. In de voetbalwereld schrik ik van niets meer. Voetbal is maffia en de overheid wil daar niets aan doen. Voetbal is handelswaar voor beleggingsclubs geworden. Mensenhandel. Goedkoop koloniaal koopwaar zo vlug mogelijk en op allerhande manieren trachten door te verkopen. 57 procent van de spelers in eerste klasse zijn buitenlanders. Onze eigen jeugdopleiding lijdt daaronder. Maar ja, momenteel worden voetballers in België voor jaarlijks 250 miljoen euro aan belastingen vrijgesteld.'

'We kunnen dat eenvoudig oplossen door het RSZ-statuut van een zelfstandige aan een voetballer te geven. Dan moeten ze niet veel meer betalen én je stopt dat belastingvoordeel. Daarna moet de Vlaamse regering het doen zoals men het in Nederland aanpakt. Daar moet een speler van buiten de EU 150 procent van het gemiddelde loon krijgen. Dat komt op 440.000 euro per jaar. Weet je hoeveel men in België momenteel aan die spelers betaalt? 89.000 euro. Het gemiddelde loon hier is nochtans 450.000 euro.'

'Weet jij welke clubs er 150 procent daarvan kunnen betalen aan spelers uit Afrika en de Balkan? Dan zou de hele boel gekuist zijn. Het is de bevoegdheid van minister van Economie Hilde Crevits en minister van Sport Ben Weyts. Maar waarom doet de N-VA daar niets aan? Omdat hun oude minister van Sport, Philippe Muyters, bij Antwerp in de Raad van Bestuur zit. Kortom, er zal weer niets veranderen.'

Remco Evenepoel

'Remco Evenepoel is echt een product van de pr-machine van de journalistiek. Als een jongere een contract met DPG Media heeft, wordt er een vedette gecreëerd. Daar heeft hij ook de intrinsieke kwaliteiten voor. Alleen moet hij ervoor zorgen dat hij zichzelf niet voorbijrijdt. Of ik daaraan twijfel? Ja, ik twijfel daaraan. Evenepoel is een heel getalenteerde jongen, maar ja...'

Rode Duivels en het WK in Qatar

'Altijd dat gezever over Hazard. Dat is gewoon een klein dikkerdje dat vetgemest is. Door het geld en het systeem. Ik zie hem nog weglopen toen Leekens hem bij de Rode Duivels van het veld haalde en hij buiten het stadion een hamburger ging eten. Zo'n atleet is voor mij al geklasseerd en vroeg of laat komt dat uit. En toch haalt zo iemand nog elke dag de krant.'

'De Belgen gaan er in Qatar niet geraken, een paar spelers zijn aan hun zwanenzang bezig. Zelfs aan De Bruyne zie je dat hij al moet knokken als hij eens op de bank terechtkomt. Lukaku: idem. Mertens: idem. Het is een generatie die in de herfst van hun carrière zit. En ook Martinez, de gentlementrainer, zit stilaan aan het einde van zijn houdbaarheidsdatum. Er zit metaalmoeheid in de ploeg. Ik hoop dat ik verkeerd ben, maar ik geloof er niet meer in.'

