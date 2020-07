Er komt een tweede duel tussen Delfine Persoon en de Ierse Katie Taylor. Op 22 augustus zullen ze elkaar treffen in het Engelse Brentwood, zo maakte Persoon donderdag bekend tijdens een persconferentie in Gits.

Persoon en Taylor namen het op 1 juni 2019 tegen elkaar op in Madison Square Garden in New York met als inzet de titel van onbetwiste wereldkampioene bij de lichtgewichten (-61,235 kg). De Ierse zette haar wereldtitels bij de WBA, IBF en WBO op het spel, Persoon was de WBC-kampioene. Taylor, de olympisch kampioene van 2012, haalde het op punten met 95-95, 96-94 en 96-94. Maar volgens het gros van de waarnemers was dat een onterechte beslissing. Persoon zei achteraf dat ze bestolen was en diende officieel klacht in, maar zei niet te rekenen op een rematch. Die komt er nu dus toch.