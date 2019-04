Delfine Persoon staat op 1 juni in Madison Square Guarden in New York tegenover de Ierse Katie Taylor. Inzet is de vierde wereldtitel bij de lichtgewichten.

Tussen de betrokken partijen werden al geruime tijd onderhandelingen gevoerd. Nu is er een definitief akkoord bereikt met de promotor, zo laat de entourage van Persoon weten.

Morgen om 16 uur ondertekent Persoon tijdens een persmoment in Zedelgem het akkoord. Tegelijkertijd doet de promotor hetzelfde in New York.

De 34-jarige Persoon is de tienvoudige en regerende wereldkampioene bij de WBC. Vorige maand verdedigde ze haar titel met succes in Kortrijk tegen de Amerikaanse Melissa St. Vil. Eerder deze week werd Persoon vrijgesproken door het Vlaams Doping Tribunaal nadat ze op 28 oktober van vorig jaar een dopingcontrole had gemist omdat ze niet meteen kon plassen.

De 32-jarige Taylor heeft de wereldtitels in handen bij de WBO, WBA en IBF. In 2012 werd ze olympisch kampioene in Londen.

De kamp tussen Persoon en Taylor wordt in Madison Square Garden op dezelfde avond georganiseerd als deze tussen de Engelsman Anthony Joshua en de Amerikaan Jarrell Miller. Joshua zet dan zijn wereldtitels bij de zwaargewichten op het spel.