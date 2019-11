Delfine Persoon heeft zich in de Versluys Dome in Oostende tot WBA-wereldkampioene bij de supervedergewichten gekroond. De 34-jarige West-Vlaamse klopte de Nigeriaanse Helen Joseph na tien felbevochten rondes op punten (97-93, 98-92 en 97-93).

De sfeer zat er, in een goed volgelopen Versluys Dome in Oostende, meteen in. Delfine Persoon begon zeer gretig aan de eerste ronde en deelde meteen al enkele raken klappen uit. De Nigeriaanse Helen Joseph beperkte zich tot wat schuchter weerwerk.

Datzelfde beeld bleef zich herhalen in de volgende ronden. In de vierde ronde zette Delfine Persoon haar opponent in de hoek en wisselde de rake slagen links en rechts gretig af. De 'Iron lady' incasseerde wonderwel alles en ging daarna opnieuw het gevecht aan.

Het bleef een ware uitputtingsslag met Delfine Persoon die overmacht had. De kamp zou de volle tien ronden duren, Persoon kreeg in de slotronde de hele zaal nog eens ten volle op haar hand, en dus viel de beslissing bij de scheidsrechters. Die kenden de volgende punten toe: 97-93, 98-92 en 97-93 in het voordeel van Delfine Persoon die hierdoor de titel bij de World Boxing Association voor super vedergewichten bij de vrouwen in de wacht sleepte.

Delfine Persoon beklaagde zich na de kamp wel over de manier van boksen van Helen Joseph. De Nigeriaanse hield meermaals het hoofd te laag waardoor Persoon een blessure aan de neus opliep.

De West-Vlaamse hoopt nu op steun van het Belgisch Olympisch comité om haar opwachting te maken op de komende Olympische spelen. Ze wil naar Tokio maar dat dan wel in het gezelschap van haar trainer Filiep Tampere.