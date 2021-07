Een dag voor de Olympische Spelen in de Japanse hoofdstad Tokio officieel van start gaan, heeft het organisatiecomité Kentaro Kobayashi, de chef van de openingsceremonie, ontslagen.

Kentaro Kobayashi zou misplaatste grappen over de Holocaust gemaakt hebben. Kobayashi is een Japanse komiek en zijn antisemitische grappen dateren al van jaren geleden. Toch ging het organisatiecomité donderdag over op het ontslag van de man.

'We hebben vernomen dat hij spottende taal heeft gebruikt over een tragische historisch gebeuren. Daarom hebben we besloten hem te ontslaan', aldus Seiko Hashimoto, de voorzitster van het Japanse organisatiecomité voor de Spelen.

