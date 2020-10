Judoka Dirk Van Tichelt stopt zijn carrière als topsporter. Dat meldt hij vrijdag zelf op een persconferentie in Brugge. Daarmee laat hij de Olympische Spelen van Tokio aan zich voorbijgaan.

De 36-jarige Van Tichelt noemt de beperkingen om te trainen door de coronacrisis en een nekblessure als voornaamste aanleiding om te stoppen.

'Een topsporter moet consequent kunnen trainen en in deze situatie is dat heel moeilijk', begon van Tichelt zijn aankondiging.

De judoka, winnaar van olympisch brons in Rio en voormalig Europees kampioen in de klasse tot 73 kg, had eerder al vraagtekens geplaatst bij het vervolg van zijn topsportcarrière. Een nieuwe blessure aan de nek deed Van Tichelt buigen naar een afscheid. 'Toen ik merkte dat ik door de hernia zelfs niet meer kon ravotten met mijn kind, is het zaadje geplant om een einde te maken aan mijn topsportcarrière.'

Wat Van Tichelt in de toekomst precies zal doen is nog niet duidelijk. 'Alles ligt nog open. Die beslissing zal ik zo snel mogelijk nemen', zegt Van Tichelt.

