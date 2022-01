De Belgische selectie voor de Olympische Winterspelen in de Chinese hoofdstad Peking (4-20 februari), vrijdag officieel bekendgemaakt door het BOIC.

Alpineskiën: Armand Marchant (slalom, super-G, reuzenslalom), Sam Maes (slalom, reuzenslalom), Dries Van den Broecke (slalom, reuzenslalom) - die laatste selectie is onder voorbehoud, onderworpen aan het oordeel van de rechter bij wie de zaak aanhangig is gemaakt. Van den Broeckes selectie wordt aangevochten door Tom Verbeke.

Biatlon: Florent Claude (20km individueel, 10km sprint, 4x7,5km aflossing, 12,5km achtervolging, 15km massastart), Thierry Langer (20km individueel, 10km sprint, 4x7,5km aflossing, 12,5km achtervolging, 15km massastart), Tom Lahaye-Goffart (20km individueel, 10km sprint, 4x7,5km aflossing), César Beauvais (20km individueel, 10km sprint, 4x7,5km aflossing) Lotte Lie (15km individueel, 7,5km sprint, 10km achtervolging, 12,5km massastart). Reserve: Pjotr Dielen (4x7,5km aflossing).

Bobslee: stuurvrouw An Vannieuwenhuyse (tweemansbob), remster Sara Aerts (tweemansbob). Reserve: Kelly Van Petegem (tweemansbob).

Kunstschaatsen: Loena Hendrickx (individuele competitie).

Shorttrack: Hanne Desmet (500m, 1000m, 1500m) en Stijn Desmet (500m, 1000m, 1500m).

Skeleton: Kim Meylemans.

Skilopen: Thibaut De Marre (15km klassieke stijl, 2x15km skiatlon, 50km massastart klassieke stijl, sprint vrije stijl).

Snelschaatsen: Bart Swings (1500m, 5000m, 10.000m, massastart), Sandrine Tas (500m, 1000m en 1500m, massastart), Mathias Vosté (1000m, 1500m).

Snowboard: Evy Poppe (Big Air, slopestyle), onder voorbehoud, onderworpen aan het oordeel van de rechter bij wie de zaak aanhangig is gemaakt. Poppes selectie wordt aangevochten door Loranne Smans.

