Dit mag je dit weekend niet missen op sportgebied

Ronde van Lombardije (zaterdag)

Wereldkampioen worden en daarna ook schitteren in de Ronde van Lombardije: het blijkt een moeilijke combinatie. De laatste dertig jaar realiseerden alleen Oscar Camenzind (1998) en Paolo Bettini (2006, huilend over de streep na de dood van zijn broer) de dubbel. Verder eindigde nog slechts één kersverse wereldkampioen in de top tien (Cadel Evans in 2009). Vaak te maken met de vele vieringen na het veroveren van de regenboogtrui, maar ook met het zware parcours in Lombardije, te veel hoogtemeters (ruim 4000) voor de veeleer klassieke winnaars van het WK (zoals Peter Sagan de laatste drie jaar).

De kans is reëel dat Camenzind en Bettini dit jaar gezelschap krijgen, want Alejandro Valverde heeft zijn zinnen gezet op Il Lombardia, het klassieke monument dat hij vreemd genoeg nog niet won - hij werd wel al twee keer tweede. De wereldkampioen zou zo een van de laatste leemtes in zijn palmares kunnen opvullen.

De Spanjaard zal dan wel opnieuw moeten afrekenen met zijn concurrenten van op het WK in Innsbruck, Romain Bardet en Michael Woods. En vooral met Thibaut Pinot die indruk maakte met winst in Milaan-Turijn. De Italianen vestigen hun hoop op titelverdediger Vincenzo Nibali, die voor de derde keer de Ronde van Lombardije kan winnen en de eerste renner sinds Eddy Merckx (in 1972) kan worden die de dubbel met Milaan-Sanremo realiseert.

Ook Gianni Moscon is een kanshebber, net als Michael Woods' ploegmaat Rigoberto Uran, die in de Ronde van Emilië en in de Drie Valleien van Varese bergop telkens de beste was, weliswaar zonder winst.

Zij krijgen zaterdag alweer een zwaar parcours voorgeschoteld van 241 km, met onder meer de supersteile Muur van Sormano op 47 km van de finish, en als ultieme scherprechter de Civiglio. Daar kan je ook in de afdaling wegrijden, zoals Vincenzo Nibali vorig jaar bewees.

Veldrijden (zaterdag en zondag)

Komend weekend vinden weer twee topveldritten plaats: zaterdag debuteert de Rapencross in Lokeren, in het verleden een B-race, als manche van de Brico Crossen. Lokeren neemt de plaats in van Kruibeke. De gemeente Kruibeke organiseert immers het BK en wil alle aandacht toespitsen op dat evenement.

Zondag start de Superprestige, met de traditionele eerste manche in het Noord-Nederlandse Gieten. Na de dubbele winst van vorige week is Mathieu van der Poel weer topfavoriet. Zeker in Gieten, waar hij bij zijn drie vorige deelnames telkens won.

De Nederlander krijgt wel meer tegenstand dan vorige week in Meulebeke en Ronse. Toon Aerts is er immers opnieuw bij, nadat hij vorige week nog vermoeid was door de jetlag na de terugkeer uit de VS, waar hij de twee Wereldbekermanches won.

Voor de eerste keer dit seizoen zullen dus Aerts, Van der Poel én Wout van Aert, dit seizoen al vijf keer op een rij tweede (zijn langste reeks ooit), de degens kruisen.

Ironman (zaterdag)

Met een recordaantal van 71 zijn ze, de Belgische triatleten die zaterdag deelnemen aan de moeder aller triatlons, de Ironman van Hawaï. Van de 21-jarige Ophélie Saussus tot de 66-jarige Marc Baert.

Onder hen drie profs: Frederik Van Lierde, de 39-jarige ex-winnaar van de editie 2013, de 34-jarige Bart Aernouts, een vaste klant in de top tien op het eiland Kona, en Tine Deckers, de 40-jarige moeder die in 2009 als eerste Belgische vrouw een Ironman won, in Nice.

De kans op winst is klein, maar Van Lierde heeft wel uitzicht op een topvijfplaats, als hij tenminste niet weer geteisterd wordt door pech en andere akkefietjes - de voorbije jaren was er altijd wel iets. In de Ironman van Nice, afgelopen juni, bewees de West-Vlaming met een vijfde zege dat hij nog altijd internationale top is. Al zal hij tegen de twee Duitse topfavorieten, Patrick Lange (titelverdediger) en Sebastian Kienle (winnaar 2014) en tegen de Canadees Lionel Sanders wellicht tekortschieten. Tweevoudig winnaar Jan Frodeno (2015 en 2016) moest wel forfait geven met een stressfractuur. Bij de dames is de Zwitserse Daniela Ryf, die de laatste drie edities op haar naam schreef, weer topfavoriete.

Nations League: Nederland - Duitsland (zaterdag 20.45 uur)

In de Amsterdam Arena worden voor aanvang van het Nations Leagueduel tussen Oranje en Duitsland Rafael van der Vaart (35, vierde op de eeuwige KNVB-ranglijst met 109 interlands en 25 goals) en Dirk Kuijt (38, zesde met 104 wedstrijden voor Oranje en daarbij goed voor 24 treffers) gehuldigd. De Nederlandse bondscoach Ronald Koeman hield een goed gevoel over na de laatste interland tegen een topland, ook al ging die partij tegen Frankrijk vorige maand met 2-1 verloren. Liverpoolverdediger Virgil van Dijk, de nieuwe aanvoerder, kreeg wel een verwittiging voor de (lakse) manier waarop Olivier Giroud het winnende doelpunt maakte. 'Het gevoel hebben dat je iets kan bereiken is één, maar daadwerkelijk ook iets realiseren is twee', benadrukt Koeman. 'Het doel is een resultaat pakken, dat is de ultieme beloning.' Hij verwacht veel meer volwassenheid van het team, dat op de counter kwetsbaar oogde de voorbije interlands.

Bij de Mannschaft zit ook bondscoach Joachim Löw met veel vragen opgescheept. De wereldkampioen van 2014 moet na een totaal mislukte WK-eindronde in Rusland afgelopen zomer (als laatste geëindigd in groep F, na Zweden, Mexico en Zuid-Korea) op zoek naar een nieuw elan. Alleen verkeert meervoudig Duits kampioen Bayern München in een minicrisis, waarbij sterkhouders Manuel Neuer, Mats Hummels en Jérôme Boateng de afgelopen weken geen moment hun beste vorm konden etaleren. Bovendien wordt van aanvoerder Toni Kroos verwacht om ook als creatieve kracht voor offensieve impulsen te zorgen, omdat draaischijf Mesut Özil in juli besliste te stoppen (na 92 caps en 23 goals) door de politieke hetze die was ontstaan na zijn bezoek - met Ilkay Gündogan - aan de omstreden Turkse president Recep Tayyip Erdogan.