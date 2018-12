Dit was 2018: de focus én de ontlading van de Red Lions

'Ik ben zo blij, ik ben echt zo blij. Ik heb niks gedronken voor vier maanden, geen alcohol. En ik denk vandaag... alles kapot'. Het zijn de woorden van Red Lion Victor Wegnez (22) na de overwinning tegen Nederland in de finale van het WK hockey in India. Ook voor de kijkers thuis was het hartverwarmend en genieten om te zien hoe de Belgische hockeymannen hun emoties de vrije loop lieten voor de camera. Vooral ook omdat het team zo gefocust was op die wereldtitel. Enkel goud was goed genoeg, zo hadden ze vooraf de lat voor zichzelf torenhoog gelegd. On-Belgisch als het ware.

Na klinkende zeges tegen Pakistan (5-0) en Engeland (6-0) in de kwart- en halve finales werd het nog stevig bibberen in de finale, die na een 0-0 in de reguliere speeltijd op shootouts uitdraaide. Daarin knokten ze zich van een 0-2 achterstand terug in de wedstrijd, om vervolgens erop en erover te gaan.

Knap ook hoe doelman Vincent Vanasch na de eerste winnende treffer in die shootouts meteen zijn juichende ploegmaats tot de orde riep, want de Nederlanders vochten het doelpunt aan en kregen gelijk. Florent Van Aubel, die eerder in de shootouts al had gescoord, liet zich niet van de wijs brengen en schoot ook de herkansing binnen, waarna Vanasch opnieuw zijn doel met bravoure verdedigde.

Na enkele zilveren medailles, onder andere op het jongste EK en op de Olympische Spelen van 2016 in Rio, hebben de Red Lions eindelijk hun goud te pakken. De zoveelste kers op de taart in een sportjaar grand cru voor ons land.