Dit was 2018: de vreugde-uitbarsting van de Belgian Cats na de WK-stuntzege tegen Spanje

Met nog 1,1 seconde op de klok tovert coach Philip Mestdagh een geniale play uit zijn hoed die Spanje totaal verrast. België klopt de Europese kampioen met negen punten verschil, waardoor het groepswinnaar wordt bij de allereerste WK-deelname ooit. En het wordt nóg mooier: in de kwartfinales krijgt Frankrijk een demonstratie teambasketball. De Cats worden overladen met lof, onder meer de gereputeerde FIBA-columnist Paul Nilsen noemt België de redders van het internationale vrouwenbasketbal.

Nadien in de halve finale blijkt Team USA - dat later zichzelf zal opvolgen als wereldkampioen - een maatje te sterk en in de troostingfinale neemt Spanje revanche, maar meer nog dan die historische vierde plek op het WK drukken Emma Meesseman, Ann Wauters, Julie Allemand, Kyara Linskens, Antonia Delaere, de zusjes Mestdagh, de zotte kleintjes Carpreaux en Vanloo en de andere Cats, hun stempel door een aanstekelijk enthousiasme en een voorbeeldige teamgeest.

Zoals dat allemaal vervat zit in die dolle vreugde-uitbarsting na de stuntzege tegen Spanje. Kippenvel, nog steeds.