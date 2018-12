Dit was 2018: Magnus Carlsen, de penaltykampioen van het schaken

Beeld je een voetbalwedstrijd in, een finale waarin het 0-0 staat. De ene ploeg mag nog een kwartier met elf tegen negen spelen, maar besluit geen enkel initiatief of risico te nemen en de strafschoppen af te wachten. Ze hebben namelijk een uitstekende keeper en stressbestendige penaltynemers. Dat was zo'n beetje de ontknoping van het WK schaken eind november. Magnus Carlsen en Fabiano Caruana hadden na ruim twee weken en elf partijen nog niet gescoord. Elf remises, het leek wel dammen. In de twaalfde en laatste partij kreeg Carlsen duidelijk (volgens de computers zelf winnend) voordeel. Maar hij bood snel remise aan, vertrouwend op zijn sterkte in de epiloog, vier partijtjes met versneld tempo.

Voor de toeschouwers was het een teleurstelling, alleen Carlsens fans waren enthousiast. De Noor toonde zijn gelijk door Caruana in de rapidpartijtjes koelbloedig in te maken met 3-0.

Een wat teleurstellend einde van een overigens best aardig WK, want ook gelijke spelen kunnen boeiend zijn. Een WK dat sowieso van historisch belang was, want voor het eerst sinds 1921 (de Cubaan Capablanca versloeg toen de Duitser Lasker) stonden twee 'westerse' spelers tegenover elkaar in de eindstrijd van een sport die altijd al werd gedomineerd door Russen, andere (ex-)Sovjets en de Indiër Anand. Carlsen is een Noor en Caruana een Amerikaan (met Italiaanse roots).

Veel kans trouwens dat een van de volgende WK-kandidaten luistert naar de naam Liren Ding of Yi Wei, want de Chinezen komen eraan. De Chinese vrouwen hebben de wereldtitel trouwens al in handen (met weliswaar enkele korte onderbrekingen) sinds 1991.