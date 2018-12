Dit was 2018: Max Verstappen redt de F1 van verveling

Het was een van de laatste beelden van het Formule 1-seizoen. Net na de aankomst van de GP in Brazilië zoekt Max Verstappen Esteban Ocon op, hij geeft zijn concurrent een stevige duw en scheldt hem de huid vol. De gedubbelde Fransman had de Nederlandse piloot (eigenlijk is hij even veel Belg als Nederlander) gehinderd toen die aan de kop reed. Door een verkeerd manoeuvre van Ocon kon Verstappen de GP-zege op zijn buik schrijven. Achteraf naar het incident gevraagd, antwoordde Verstappen: 'Wat ik Ocon gezegd heb? Niets, ik spreek niet tegen idioten.'

In een afgelikte wereld als de F1 worden dat soort (verbale) ontsporingen maar matig gewaardeerd. Vergelijk het met een voetballer die na de match de kleedkamer van de bezoekers binnen stormt om een tegenstander te belagen. Verstappen werd beboet met twee dagen gemeenschapswerk... waar hij vervolgens vierkant zijn voeten aan veegde. Jonge baldadigheid die wij weten wel weten te smaken.

Verstappen zorgt voor een welgekomen frisse wind door het F1-landschap. De jongste piloot in de F1-geschiedenis, de jongste om punten te halen, de jongste op een podium, de jongste winnaar, de jongste om een snelste ronde neer te zetten op een circuit... ga zo maar door. Dit rastalent heeft alles om uit te groeien tot een fenomeen.

Toegegeven, zijn gedrag balanceert soms op het randje van het toelaatbare, maar ook daarin laat Verstappen zich niet in een korset snoeren. Hij eindigde uiteindelijk vierde in het kampioenschap van 2018, bij de evaluatie van het seizoen werd hem gevraagd of hij zich stilaan klaar voelt om een gooi naar de wereldtitel te doen. Het laconieke antwoord: 'Lewis Hamilton had de snelste wagen en heel het team stond in zijn dienst'. Vrij vertaald: 'Natuurlijk ben ik klaar om de beste te worden.'