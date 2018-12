Dit was 2018: Nina Derwael doet wat niemand ooit mogelijk achtte

Ik heb als journalist vier Olympische Spelen live verslagen, van Atlanta 1996 tot en met Londen 2012. Gezien hoe België gaandeweg goeie resultaten haalde in disciplines waar succes voor ons land lang onhaalbaar leek. Ooit was men bij het zwemmen al content als er niemand verdronk, werd er gegrapt. Frederic Deburggraeve en Pieter Timmers zijn niet verdronken, en haalden de wereldtop. Het hockey toonde dat succes maakbaar is, mits een degelijke meerjarenplanning en veel enthousiasme. Zelfs in atletiek kon België weer op het voorplan komen, met de aflossing bij de vrouwen en via de aflossing bij de mannen ook naar de individuele nummers. Straf, voor zo'n klein land op een harde sport waar de hele wereld deelneemt. Om te lopen heb je geen rijke infrastructuur nodig.

Turnen leek één van de sporten waarvan ik dacht: niet voor ons. Hooguit een sport voor landen die talent op de schoolbanken wegplukken en met een in onze ogen wreed regime van 's ochtends tot 's avonds opleiden in en genadeloze race waar enkel de besten overgehouden worden en al wie niet top is weggestuurd wordt. Uren van bewondering voor de Nadia Comaneci's, die bij een interview nog eens aangaf hoe hard het allemaal was. Niets voor onze verwende maatschappij, waar we te goed leven om nog hard te zijn voor onszelf of onze kinderen. Toch?

Klopt niet. Helemaal achterover gevallen van wat een meisje uit Sint-Truiden uit het niets, zonder rolmodellen of turntraditie in eigen land, bereikt, en nog kan bereiken. Talent, planning en doorzettingsvermogen in een tak waar je het nooit had verwacht: het kan ook hier.

Mijn dochter is tien en is anderhalf jaar begonnen bij een turnclub hier in de buurt in Brussel. Gewoon, lekker sporten. Sinds een paar maanden heeft ze een sportidool, iemand om naar op te kijken, wat de beleving van de sport een extra dimensie geeft. Nina Derwael leert haar dat, als je talent koppelt aan wilskracht en overtuiging, je je grenzen kan verleggen en kan bereiken wat niemand voordien mogelijk achtte. Ik kan, ik wil, ik zal.

Bedankt, Nina.