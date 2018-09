Dit zijn de ambities van de Rode Duivels in de Nations League

Vanavond spelen de Rode Duivels in de Nations League tegen IJsland. Gisteren rond kwart voor drie Belgische tijd zijn ze aangekomen in de hoofdstad Reykjavik. "Het is erg eenvoudig, je moet het stap voor stap aanpakken", zegt bondscoach Roberto Martinez aan VTM NIEUWS.