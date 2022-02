Djokovic-saga kost 227.000 euro

Rafael Porto Carrero Medewerker van Knack.be, gestationeerd in Nieuw-Zeeland.

De juridische kosten van het Djokovic-saga worden geschat op $360.000 Australische dollar (227.000 euro), maar het is niet het definitieve bedrag. De forse rekening werd maandagavond onthuld tijdens een hoorzitting in de Australische Senaat. Let wel, proceskosten van beide rechtszaken zijn hier niet inbegrepen, schrijft The New Zealand Herald.

