Vanaf vandaag/vrijdag tot en met zondag kan je meedoen aan de Virtual Teamleader Heroes Run van Teamleader en Golazo, waarbij je virtuele aanmoedigingen krijgt van ondernemers en ex-sporters tijdens je loopsessie.

De coronacrisis treft iedereen ook in de twee lockdown hard. Ondernemen en sporten komen zwaar onder de druk te staan. Daarom organiseren Teamleader en Golazo de Virtual Teamleader Heroes Run op de Dag van de Ondernemer én zaterdag 21 en zondag 22 november. De bedoeling is om mensen terug aan het sporten en ondernemen te krijgen.

'Ondernemen is topsport. Denk aan training. Competitie. Wins en losses. Passie. Discipline. En vooral ook veel hard werken. Op de Dag van de Ondernemer brengen wij het beste van beide werelden samen', zegt Kristof De Smet, CEO van Energy Lab bij Golazo.

Voor het event ontwikkelde het sport- en gezondheidsbedrijf Golazo een eigen gratis te downloaden app, MYTRACE. Daarmee kunnen de sporters tijdens hun loopsessie of wandeling gecoacht worden door bekende sportende ondernemers of ondernemende sporters, zoals onder meer Bart Verhaeghe, Sofie Goos, Inge Geerdens, Michel De Coster, Sven Nys, Ellen Hoog, Maarten Tjallingi, Floris Evers, Karsten Kroon en Evy Gruyaert. Ze zullen de sporter tijdens de workout niet enkel motiveren maar ook tips geven uit hun eigen professionele carrière.

'Via de app willen we sporters, ondernemers en ook het grote publiek inspiratie laten putten uit getuigenissen van sportende ondernemers of ondernemende sporters', zegt CEO van Teamleader Jeroen De Wit. 'Of je nu speelt met het idee om een zaak te starten dan wel je bedrijf naar een hoger niveau wil tillen, met de tips en tricks willen we jou en jouw bedrijf dit weekend een versnelling hoger doen schakelen. Iets wat onze samenleving en onze economie op dit moment hard nodig hebben.'

Deelnemers kunnen ook kans maken op een een-op-eensessie met een van de coachende ondernemers of sporters. Daarvoor moeten ze bij de start een foto delen van hun loopschoenen op sociale media met de #TeamleaderHeroesRun.

Goesting gekregen om dit weekend een ommetje te gaan lopen? Schrijf je dan hier in.

