Het Internationaal Sporttribunaal (TAS) heeft de vierjarige schorsing van Rusland voor belangrijke internationale sportevenementen gehalveerd. Die schorsing geldt voor onder meer de Olympische Zomerspelen van volgend jaar in Tokio en de Winterspelen van 2022 in Peking.

De beslissing van het TAS impliceert dat Russische atleten tijdens de schorsing niet onder de Russische vlag mogen aantreden. Atleten die een onberispelijk dopingverleden kunnen aantonen, kunnen wel onder neutrale vlag in actie komen.

Het Wereldantidopingagentschap (WADA) legde Rusland op 9 december 2019 een schorsing van vier jaar op nadat duidelijk werd dat data voor de periode 2011-2015 uit het antidopinglab van Moskou gemanipuleerd overgeleverd waren. Het Russisch antidopingagentschap (Rusada) ging daarop in beroep tegen die sanctie.

Begin november behandelde het TAS uiteindelijk de zaak gedurende vier dagen achter gesloten deuren. De eerder op het jaar voorziene zittingen waren uitgesteld vanwege de coronacrisis.

Het Rusada werd in 2016 al eens geschorst naar aanleiding van een rapport waaruit bleek dat er in Rusland sprake was geweest van een grootscheeps door de staat ondersteund dopingprogramma. Tal van Russische sporters, met name in de atletiek, waren niet meer welkom bij internationale wedstrijden.

In september 2018 werd het laboratorium in Moskou weer in ere hersteld, op voorwaarde dat duizenden dopingtests werden vrijgegeven. Dat gebeurde uiteindelijk erg moeizaam en niet volgens de regels.

De beslissing van het TAS impliceert dat Russische atleten tijdens de schorsing niet onder de Russische vlag mogen aantreden. Atleten die een onberispelijk dopingverleden kunnen aantonen, kunnen wel onder neutrale vlag in actie komen. Het Wereldantidopingagentschap (WADA) legde Rusland op 9 december 2019 een schorsing van vier jaar op nadat duidelijk werd dat data voor de periode 2011-2015 uit het antidopinglab van Moskou gemanipuleerd overgeleverd waren. Het Russisch antidopingagentschap (Rusada) ging daarop in beroep tegen die sanctie. Begin november behandelde het TAS uiteindelijk de zaak gedurende vier dagen achter gesloten deuren. De eerder op het jaar voorziene zittingen waren uitgesteld vanwege de coronacrisis. Het Rusada werd in 2016 al eens geschorst naar aanleiding van een rapport waaruit bleek dat er in Rusland sprake was geweest van een grootscheeps door de staat ondersteund dopingprogramma. Tal van Russische sporters, met name in de atletiek, waren niet meer welkom bij internationale wedstrijden. In september 2018 werd het laboratorium in Moskou weer in ere hersteld, op voorwaarde dat duizenden dopingtests werden vrijgegeven. Dat gebeurde uiteindelijk erg moeizaam en niet volgens de regels.