Linus Strasser heeft woensdag verrassend de wereldbekerslalom in Zagreb gewonnen. De 28-jarige Duitser bleef drie Oostenrijkers voor in de Kroatische hoofdstad. Manuel Feller werd op 10 honderdsten tweede, Marco Schwarz op 16 honderdsten derde en Michael Matt op 46 honderdsten vierde.

Armand Marchant, vorig jaar nog vijfde, kon zich met een 37e plaats niet voor de tweede run plaatsen.

Het is de tweede wereldbekerzege voor Strasser. In 2017 won hij een parallellie slalom in Stockholm. Een jaar later stond hij nog twee keer als derde op het podium na een parallellie slalom.

Voor de Fransman Alexis Pinturault volstond een achttiende plaats om de leiding in de Wereldbeker over te nemen van de Noor Alexander Aamodt Kilde, die niet deelnam in Zagreb. Pinturault heeft nu 10 punten voor op titelverdediger Kilde.

De Zwitser Marco Odermatt heeft als derde 84 punten goed te maken. Feller is de nieuwe leider in de Wereldbeker slalom.

Armand Marchant, vorig jaar nog vijfde, kon zich met een 37e plaats niet voor de tweede run plaatsen. Het is de tweede wereldbekerzege voor Strasser. In 2017 won hij een parallellie slalom in Stockholm. Een jaar later stond hij nog twee keer als derde op het podium na een parallellie slalom. Voor de Fransman Alexis Pinturault volstond een achttiende plaats om de leiding in de Wereldbeker over te nemen van de Noor Alexander Aamodt Kilde, die niet deelnam in Zagreb. Pinturault heeft nu 10 punten voor op titelverdediger Kilde. De Zwitser Marco Odermatt heeft als derde 84 punten goed te maken. Feller is de nieuwe leider in de Wereldbeker slalom.