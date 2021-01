Bart Swings staat voor de belangrijkste periode van het jaar, met het EK allround komend weekend, het WK allround van 11 tot 14 februari, en tussenin twee Wereldbekers, allemaal in Heerenveen.

In de artikels die de voorbije weken over Bart Swings verschenen, werd bericht over de heel snelle tijden die hij in trainingswedstrijden had neergezet. Onder meer een persoonlijk record op de (weinig gereden) 3000 meter (3'36'') en zijn rapste tijd ooit op de 5000 meter in het Heerenveense Thialfstadion (6'16''). Aangegeven verklaring: een betere techniek. En die is in het schaatsen cruciaal, nog meer dan het fysieke aspect.

...

In de artikels die de voorbije weken over Bart Swings verschenen, werd bericht over de heel snelle tijden die hij in trainingswedstrijden had neergezet. Onder meer een persoonlijk record op de (weinig gereden) 3000 meter (3'36'') en zijn rapste tijd ooit op de 5000 meter in het Heerenveense Thialfstadion (6'16''). Aangegeven verklaring: een betere techniek. En die is in het schaatsen cruciaal, nog meer dan het fysieke aspect. Maar hoe is die betere techniek gegroeid? Wát doet Swings nu beter? En waarom kan hij zo - na jaren met vooral succes op de massasprint - op de 1500/5000/10000 meter opnieuw aansluiten bij de wereldtop? Vanuit Heerenveen, waar hij sinds augustus met zijn vriendin Annelyn op een appartement dichtbij Thialf woont, geeft hij een aantal verklaringen. 'Ik sta vier, vijfmaal per week op het ijs, heb de laatste maanden nooit vier dagen na elkaar níét geschaatst. Een constante die ik in België soms miste. Bovendien train ik elke keer met mijn technisch zeer onderlegde IKO-ploegmaats, zoals Jan Blokhuijsen, onder begeleiding van teamcoaches Martin en Erwin ten Hove. ' Bij een van die trainingen met Blokhuijsen merkte Swings een technisch detail op: 'Toen hij in de bochten zijn linkerbeen neerzette, ging zijn rechterbeen diréct omhoog. Bij mij kon je op foto's echter zien dat ik in een bocht soms een fractie van een seconde met twéé benen op het ijs stond. Een gevolg van de langere afzet die ik probeerde omdat me werd gezegd dat ik te kleine stapjes zette. Maar zo kon ik minder mijn volle gewicht op één been overbrengen. En minder druk betekent minder snelheid. Plus ook meer wrijving, met twee benen op het ijs. Daar heb ik op gewerkt en ik voelde meteen hoe het rapper ging.' Ook op het rechte stuk paste Swings zijn techniek aan. 'Ik kreeg vaak de opmerking dat mijn slagen ook daar te kort waren, dat ik mijn afzet groter moest maken. Daardoor heb ik de voorbije jaren bij het begin van mijn slag, mede door mijn O-benen, mijn schaats neergezet op de buitenkant ervan. En daar bleef ik te lang op glijden: naar schatting 80 procent van mijn slag. Een te scheve verhouding, waardoor ik te weinig kon versnellen, want dat doe je vooral door druk te plaatsen op de binnenkant. 'Vorig jaar heb ik dat proberen op te lossen door meteen op de binnenkant van mijn schaats mijn slag in te zetten. Dat was echter te bruusk; ik raakte mijn techniek helemaal kwijt. Sinds de zomer begín ik nu op de buitenkant, maar ga ik wel vlugger naar de binnenkant. De verhouding is nu naar mijn aanvoelen - in plaats van 80/20 - 20(buiten)/80(binnen). In werkelijkheid allicht iets minder, maar het rendeert alleszins qua snelheid. En qua verbruikte energie, waardoor ik minder rap vermoeid raak.' Extra ondersteund bovendien door Swings' nieuwe schoenen. Of beter: zijn oude. 'Omdat die schoenen, bij mijn val in de massastart op het WK in 2019, beschadigd raakten, ben ik vorig jaar overgeschakeld naar een nieuw merk, van Groothuis naar Viking. Heel delicaat, en dat bleek ook: het paar gaf te weinig steun, vond ik. Dus heb ik mijn oud Groothuispaar laten herstellen: de carbonschelp en het omhulsel werden verstevigd. Dat voelt nu veel beter aan.' Zo is Swings klaar om te knallen op het EK en het WK in Heerenveen. Zijn ambitie voor het EK? 'Moeilijk in te schatten omdat ik alleen de Nederlanders aan het werk heb gezien. Patrick Roest is allicht buitencategorie, maar daarachter ligt alles open. Ik mik dus op een medaille.'