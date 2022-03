De Nederlandse regerende wereldkampioen Max Verstappen heeft zijn contract bij F1-renstal Red Bull tot eind 2028 verlengd. Volgens mediaberichten zou het de grootste deal in de geschiedenis van de Formule 1 zijn.

De huidige overeenkomst met de 24-jarige Verstappen loopt eind 2023 af en werd met vijf seizoenen verlengd, zo maakte het team donderdag bekend.

Wereldkampioen

De Limburger werd op 16-jarige leeftijd al ingelijfd door Red Bull. In 2015 maakte hij voor zusterteam Toro Rosso zijn debuut in de Formule 1. Een seizoen later maakte hij de overstap naar Red Bull Racing en in mei 2016 won hij in Spanje prompt zijn eerste race voor het team.

Inmiddels heeft Verstappen twintig keer een grand prix gewonnen en veroverde hij in december van vorig jaar na een bizarre ontknoping in Abu Dhabi als eerste Nederlander de wereldtitel in de koningsklasse van de autosport.

Lucratieve deal

Volgens mediaberichten zou het de grootste deal in de geschiedenis van de Formule 1 zijn en wordt hij de best verdienende Nederlandse sporter aller tijden. Jaarlijks zou hij zowat 48 miljoen euro opstrijken, wat hem op ongeveer dezelfde hoogte brengt als Lewis Hamilton. De Britse vicewereldkampioen zou bij Mercedes jaarlijks 50 miljoen euro verdienen.

'Ik hou van dit team en mijn contract hier verlengen, was dan ook een makkelijke keuze', klinkt het bij de in België geboren Verstappen. 'Vorig seizoen was echt ongelooflijk. Sinds ik in 2016 bij dit team kwam, was de wereldtitel altijd het doel en dat hebben we bereikt. Nu komt het erop aan zolang mogelijk de nummer 1 op de bolide te houden.'

