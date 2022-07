De Belgische bondscoach Raoul Ehren was opgetogen over de ruime zege op het WK hockey tegen Chili (5-0), waardoor de Red Panthers een ticket grepen voor de kwartfinales. "Zo'n grote marge had ik niet verwacht", zei de T1.

We hadden al drie goede wedstrijden in Spanje gespeeld. Maar ik was beducht voor de Chileense vrouwen. Het is heerlijk om in Amstelveen te spelen. Het veld is nieuw, net als dat in Terrassa. De kwaliteit van het veld daar is aanzienlijk minder." Met een plaats in de kwartfinales, tegen topfavoriet Nederland, is hij nog niet tevreden. "Nederland is nu de tegenstander. Als Europees, wereld- en olympische kampioen steekt het Nederlandse team er boven uit. Ik denk dat we van iedereen kunnen winnen. Als we er in de kwartfinale uitgaan, is dat geen ramp. Als je ziet waar de Belgische vrouwen vandaan komen. We zijn nu nummer vijf op de wereldranglijst. Een paar jaar geleden waren we dertiende."

Stéphanie Vanden Borre maakte het eerste van de vijf Belgische doelpunten. "Dat was belangrijk. We wisten dat het niet makkelijk zou worden." Voor Nederland is Vanden Borre niet bang. "Ze hebben alles gewonnen, maar echt overtuigend was het niet altijd. Ik zie wel mogelijkheden om ze eens te verslaan. Zolang wij geloven dat we kunnen winnen, dan kan alles. We focussen ons op onszelf en op onze kwaliteiten."

We hadden al drie goede wedstrijden in Spanje gespeeld. Maar ik was beducht voor de Chileense vrouwen. Het is heerlijk om in Amstelveen te spelen. Het veld is nieuw, net als dat in Terrassa. De kwaliteit van het veld daar is aanzienlijk minder." Met een plaats in de kwartfinales, tegen topfavoriet Nederland, is hij nog niet tevreden. "Nederland is nu de tegenstander. Als Europees, wereld- en olympische kampioen steekt het Nederlandse team er boven uit. Ik denk dat we van iedereen kunnen winnen. Als we er in de kwartfinale uitgaan, is dat geen ramp. Als je ziet waar de Belgische vrouwen vandaan komen. We zijn nu nummer vijf op de wereldranglijst. Een paar jaar geleden waren we dertiende." Stéphanie Vanden Borre maakte het eerste van de vijf Belgische doelpunten. "Dat was belangrijk. We wisten dat het niet makkelijk zou worden." Voor Nederland is Vanden Borre niet bang. "Ze hebben alles gewonnen, maar echt overtuigend was het niet altijd. Ik zie wel mogelijkheden om ze eens te verslaan. Zolang wij geloven dat we kunnen winnen, dan kan alles. We focussen ons op onszelf en op onze kwaliteiten."