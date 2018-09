Eindelijk weer topbasketbal in Mechelen: ''De tegenstander moet met knikkende knieën naar hier komen'

Voor het eerst in 23 jaar zal er komend seizoen weer professioneel basketbal geserveerd worden in Mechelen. Nadat het befaamde Racing Maes Pils in 1995 naar Antwerpen verhuisde, is het nu aan de Kangoeroes uit Willebroek om de Winketkaai in lichterlaaie te zetten.