Nina Derwael moet door een voetblessure forfait geven voor het EK turnen in het Zwitserse Bazel (21-25 april). Dat maakte de Gymfederatie maandag bekend.

'Omwille van een lichte blessure aan de voet waarmee Nina te kampen had de afgelopen weken, heeft ze zich niet optimaal kunnen voorbereiden op dit EK. Hierdoor wordt deze competitie niet langer opgenomen op haar programma', stelt de organisatie.

'Het is jammer dit EK te moeten missen, maar met het oog op de Olympische Spelen is dit de beste beslissing', reageert de tweevoudige wereld- en Europees kampioene aan de brug met ongelijke leggers.

De 21-jarige Limburgse moet een van dé speerpunten worden van Team Belgium op de Olympische Spelen in Tokio (23 juli - 8 augustus).

Derwael wordt in de selectie vervangen door Jutta Verkest. Zij zal net als de drie andere geselecteerden (Margaux Daveloose, Fien Enghels en Noémie Louon) allround in actie komen.

Na de kwalificaties op 21 april volgt voor de vrouwen de allroundfinale (voor de top 24) op 23 april. Daags nadien staan de toestelfinales (met acht) op het programma voor de sprong en de brug, op 25 april is het de beurt aan de balk en de grond.

Belgische mannen

Bij de mannen wordt de Belgische ploeg gevormd door Florian Landuyt (grond, paard met bogen, sprong herenbrug), Noah Kuavita (rek), Luka Van den Keybus (allround), Maxime Gentges (allround) en Takumi Onoshima (grond paard met bogen).

De mannen turnen hun kwalificaties op 22 april. Een dag later is de allroundfinale (voor de top 24) voorzien. Op 24 april volgen de toestelfinales (met acht) voor de grond, het paard met bogen en de ringen. Op 25 april staan de medailles op het spel in de toestelfinales voor de sprong, de brug en het rek.

Het EK is voor de turners de eerste belangrijke internationale competitie na de uitbraak van de coronapandemie, nu ruim een jaar geleden.

