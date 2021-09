Op het EK volleybal in Krakau hebben de Red Dragons in hun laatste groepswedstrijd een 3-1 nederlaag geleden tegen Oekraïne.

De setstanden waren 25-27, 25-23, 25-18 en 25-23.

Om zeker te zijn van een plaats in de achtste finales hadden de Belgen met 3-0 of 3-1 moeten winnen, nu zijn hun kwalificatiekansen miniem.

De Dragons wonnen slechts één van vijf wedstrijden, 3-0 tegen Griekenland, en staan daarmee voorlopig nog op de vierde plaats in groep A. Het is de top vier die zich voor de achtste finales plaatst.

Woensdag geven de nummers vijf en zes, Portugal en Griekenland, elkaar nog partij. Alleen als de Grieken met 3-2 winnen, gaan de Belgen toch nog door.

'We speelden tegen Oekraïne een sterke side-out, want service is een van de sterkste punten van Oekraïne. We scoorden echter te weinig uit onze verdediging', analyseerde bondscoach Fernando Munoz. 'Het team toonde wel dat ze nooit opgeven en altijd in winst blijven geloven. Het is niet fijn om afhankelijk te zijn van de wedstrijd tussen Portugal en Griekenland, want we hadden ons moeten kwalificeren door van Portugal te winnen.'

'De match tegen Portugal (3-2) is achteraf gezien cruciaal geweest', beaamde Stijn D'Hulst. 'Nu kwamen we in een situatie waarin we vandaag moesten winnen. We beginnen goed, maar dat niveau konden we niet vasthouden en doortrekken doorheen de hele wedstrijd. We hebben de kwalificatie voor de tweede ronde zelf in handen gehad en die hebben we laten wegglippen. Ik kijk wel met trots terug op hoe we de jonge spelers in dit team hebben kunnen integreren en zij hebben zeker en vast mooie dingen laten zien.'

'De ontgoocheling is heel groot omdat we naar het EK gekomen waren om de volgende ronde te halen', zegt Hendrik Tuerlinckx. 'Vandaag lieten we het niet liggen, wel tegen Portugal. Mathematisch is het natuurlijk nog mogelijk, we kijken met argusogen naar de wedstrijd van Portugal tegen Griekenland. De groepsfase niet overleven, zal een heel grote ontgoocheling zijn. Ook vandaag deden we ons uiterste best, maar was het net niet goed genoeg.'

