EK volleybal: Red Dragons eindigen als vijfde in hun groep

Met een 3-1 zege (25-22, 24-26, 25-20, 25-22) tegen Griekenland heeft Portugal zich woensdag in het Poolse Krakau als laatste voor de kwartfinales van het EK volleybal geplaatst in groep A. Dankzij de overwinning wipte Portugal over België naar de vierde plaats.

