In coronatijden waarin het mentale welzijn fel op de proef gesteld wordt, benadrukt Eline Berings deze week in Sport/Voetbalmagazine het belang van een sportpsycholoog voor élke atleet.

Spreken over faalangst en twijfels: het is helaas nog steeds een taboe voor vele sporters. Extra versterkt door deze moeilijke coronatijden. Daarom is de rol van een sportpsycholoog, ook als preventie, zo belangrijk, vertelt Eline Berings deze week in Sport/Voetbalmagazine. En dat geldt, beklemtoont de Gentse atlete die zelf (sport)psychologie gestudeerd heeft, niet alleen voor mentaal kwetsbare atleten.

'In de wereld van de topsport gaat het om imago, om kracht en vertrouwen uitstralen. Faalangst tonen: not done. Iedereen vindt het normaal dat we onze blijdschap tonen, maar twijfels? Oei, beter wegstoppen, zo ver mogelijk, voor de buitenwereld en voor jezelf.'

'Veel sporters kunnen die angst echter niet van zich afzetten. Praten er niet over en proberen het voor zichzelf op te lossen, uit soort van trots: ik móét dat aankunnen. Ze laten dat zolang aanslepen tot ze zichzelf helemaal verliezen en een depressie/burn-out toeslaat. Pas als ze de bodem bijna hebben bereikt, staan ze op de rem en zoeken ze hulp van buitenaf. Doodzonde, omdat je zo veel cruciale maanden, zelfs jaren verliest.'

'Daarin kan een sportpsycholoog een heel belangrijke rol spelen. Veel atleten consulteren die echter pas als het bijna te laat is, en op latere leeftijd. Gelukkig hebben in België pioniers als Jef Brouwers het taboe daarover langzaam laten verdwijnen.'

'Maar we zijn nog niet zover dat elke jónge topsporter een bezoek bij een sportpsycholoog als even normaal beschouwt als een sessie bij een kinesist of diëtist. Ik hoop dat het ooit zover komt.'

'Zelfs ogenschijnlijke superatleten worden immers op een bepaald moment overmand door stress en twijfels. Door die sessies bij een sportpsycholoog weten ze echter hoe ze daarmee aan de slag kunnen, om het niet te laten escaleren. Beter preventief dan curatief werken, al van jongs af.'

'We moeten daarnaast absoluut af van het idee dat sportpsychologie alleen dient om atleten met problemen te begeleiden. Prestatiepsychologie kan immers ook een grote meerwaarde opleveren: atleten zo mentale tools aanleren, zodat ze nog beter en constanter maximaal kunnen presteren.'

