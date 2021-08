Sportkledinggigant Nike gaat Emma Meesseman inzetten in een wereldwijde reclamecampagne.

Vorige week kon u hier exclusief lezen hoe Emma Meesseman (28) zich, op haar bescheiden manier, wil opwerpen als een sportster die maatschappelijke problemen aankaart. Niet omdat het goed zou zijn voor haar imago, maar omdat ze dat oprecht wil en daarom bekommerd is. Ook als ambassadrice van hoorapparat...

Vorige week kon u hier exclusief lezen hoe Emma Meesseman (28) zich, op haar bescheiden manier, wil opwerpen als een sportster die maatschappelijke problemen aankaart. Niet omdat het goed zou zijn voor haar imago, maar omdat ze dat oprecht wil en daarom bekommerd is. Ook als ambassadrice van hoorapparatenmerk Phonak, omdat ze slechthorenden zoals zij wil helpen om het taboe te doorbreken. Samen met haar sublieme prestaties op het veld, ook op de Spelen in Tokio, maakt dat extrasportieve piment voor andere sponsors haar een aantrekkelijk figuur om hun naam aan te verbinden. In de sportmarketing is dat dezer dagen zeer belangrijk. Sportkledingfabrikant Nike wil de Belgische daarom inzetten voor zijn wereldwijde 'Play New'-campagne, waarbij het bekende atleten (m/v) andere sporten laat uitoefenen, om het plezier van bewegen en competitie te benadrukken. Eerder dit jaar draafden bijvoorbeeld de jonge basketbalster Sabrina Ionescu en de Britse atlete Dina Asher-Smith op in een reclamefilmpje. In een van de volgende zal Meesseman dus verschijnen. De week voor ze afreisde naar Tokio trok een crew van liefst veertig man naar de sporthal en haar ouderlijk huis in Ieper om die fragmenten op te nemen. De West-Vlaamse sleepte na haar WNBA-titel met Washington in het najaar van 2019 als pas tweede basketspeelster in Europa, na de Spaanse Alba Torrens, een sponsorcontract met Nike in de wacht (materiaal plus financiële steun). Van de huidige Belgische topsportsters heeft alleen ook Nafi Thiam zo'n verbintenis.