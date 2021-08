Emma Meesseman maakt het seizoen niet af bij Washington Mystics in de Noord-Amerikaanse WNBA, zo maakte de Belgian Cat en haar team woensdag bekend.

Emma Meesseman en de Washington Mystics kondigen het nieuws aan op de website van de club.

'De hele zomer dacht ik na het EK en de Olympische Spelen terug te keren naar de Mystics, maar de enige juiste beslissing is om nu tijd te nemen voor mezelf', verklaart de 28-jarige Meesseman in een door de Mystics gepubliceerde mededeling.

'Ik wilde dat het anders was, want iedereen weet dat ik van deze familie houd. Dit blijft mijn thuis ver van huis. Ik wens het team het allerbeste en ik zal voor hen blijven supporteren, zoals ik altijd heb gedaan.'

Hoofdcoach Mike Thibault zegt de beslissing van Meesseman te begrijpen. 'We weten dat ze een lange zomer heeft gehad met haar nationale ploeg. We kijken ernaar uit om haar misschien volgend seizoen weer in een Mystics-shirt te zien. Ze zal altijd deel zijn van de Mystics-familie'.

Belgian Cats

Eind juni werkte Meesseman met de Belgian Cats het EK af, dat eindigde met een bronzen medaille in Valencia. Meteen daarna ging de focus op de Olympische Spelen, waar ons land in de kwartfinales uitgeschakeld werd door Japan. Op beide toernooien behoorde ze tot de beste speelsters.

Sinds vorige zomer is Meesseman in de WNBA een 'free agent' waardoor ze bij haar terugkeer in de competitie in principe kan tekenen bij een club naar wens.

