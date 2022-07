Emma Meesseman trekt na dit seizoen in de Noord-Amerikaanse WNBA naar de Turkse topclub Fenerbahçe, dat maakte de ploeg vrijdag bekend. Meesseman speelde aanvankelijk bij het Russische Jekaterinenburg, maar een terugkeer naar die ploeg is door de oorlog in Oekraïne quasi onmogelijk geworden.

De Turkse club speelt al jaren op het hoogste niveau in de EuroLeague, maar winnen zat er nog niet in. Om dat doel dit jaar wel te halen, kondigde de ploeg vrijdag twee straffe transfers aan. Emma Meesseman speelt intussen in de Amerikaanse vrouwencompetitie bij Chicago Sky. Daarnaast was ze zes jaar lang actief bij de Russische ploeg Jekaterinenburg.

Bij de start van de oorlog in Oekraïne verliet onze landgenote Rusland en de hoop om terug bij de Russische ploeg te spelen, verdween snel. Alle Russische clubs werden uitgesloten van Europese wedstrijden en het was voor veel atleten erg moeilijk om zich van en naar hun club in Rusland te verplaatsen.

Naast de transfer van Meesseman trekt de Turkse ploeg ook Breanna Stewart aan. Stewart werd in 2018 verkozen tot MVP in de WNBA en komt na het seizoen over van Seattle Storm.

