Esports boomden in de tweede helft van het vorige decennium en zullen die groei ook in 2020 en later voortzetten.

Voor het zesde jaar op rij stelde Newzoo, een Nederlandse games- en esportsonderzoeksbureau, een Global Esports Report voor. Daaruit blijkt dat die esportsmarkt in 2020 wereldwijd zo'n 585 miljoen euro aan commerciële/sponsorcontracten zal genereren. Samen met de ook steeds duurdere mediarechten zal er in totaal ruim 750 miljoen binnenstromen. Een groei die de komende jaren zelfs nog zal toenemen want Newzoo verwacht dat dat cijfer in 2023 tot 1,1 miljard euro zal stijgen. Grootste groeipool? De digitale en streamingdiensten, die liefst 72 procent meer zullen opbrengen, tegenover 'slechts' 17 procent voor sponsoring. Volgens Peter Warman, CEO van Newzoo, is het heel opvallend hoe esports in verschillende landen en regio's op een verschillende manier evolueren, met eigen voorkeuren voor bepaalde games en platformen. Volgens hem 'de sleutel voor investeerders om zo de meeste return te creëren.' Het aantal esportsvolgers zal wereldwijd naar schatting ook met bijna tien procent stijgen, van 453 miljoen in 2019 tot 495 miljoen in 2020, met name in groeimarkten als Latijns-Amerika, het Midden-Oosten, Afrika en Azië. Zeker in China wordt esports steeds populairder. Het zal Noord-Amerika dit jaar zelfs voorbijsteken als grootste markt, met een totale omzetstijging van 18 procent, tot 350 miljoen euro. De esportsbedrijven profiteren ook volop van de boomende industrie. De twee grootste, Team SoloMid en Cloud 9 (bekend van onder meer de League of Legends Championship Series), zijn volgens het zakenmagazine Forbes al zo'n 365 miljoen euro waard. Dertien bedrijven zagen vorig jaar ook hun waarde boven de 90 miljoen euro klimmen, tegenover 9 in 2018. Gemiddelde waarde van die dertien esportsfirma's: net geen 200 miljoen euro, een stijging met liefst 52 procent.