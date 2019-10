In de Nederlandse edivisie, een competitie waarin esporters van alle eersteklassers het tegen elkaar opnemen, zal volgend jaar 100.000 euro te verdienen zijn en zal er ook plaats zijn voor publiek.

Al meer dan 2 jaar kunnen de beste esporters van Nederland en omstreken zich met elkaar meten in de edivisie, een elektronische versie van de eredivisie waarin elke eredivisieclub een esporter afvaardigt die het dan vervolgens onderling tegen elkaar opnemen. De bedoeling is dus om in het immens populaire spel FIFA de eredivisie na te spelen. In tegenstelling tot de echte competitie, bestaat de e-versie uit 2 delen, waarbij telkens 50.000 euro te verdienen valt.

In totaal dus 100.000 euro. Dat is in eFIFA-termen een enorm bedrag, want bij het grootste toernooi, het WK, is de prijzenpot 250.000 euro. In België bestaat ook zo een e-versie van de Jupiler Pro League, de Proximus ePro League, en daar valt ... niets mee t verdienen.

Nog een nieuwigheid in de edivisie is publiek bij de wedstrijden. Tot dit jaar werden de wedstrijden steeds opgenomen in een studio in Amsterdam, vanaf volgend jaar kunnen daar ook 200 toeschouwers bij zijn.

Grootste nationale competitie

De esportwereld is de laatste jaren enorm aan het groeien met prijzenpotten die blijven stijgen. Zo was er nog 34 miljoen euro te verdienen op het WK Fortnite, een immens populair spel bij jongeren waarbij het de bedoeling is dat je als laatste overblijft. FIFA hinkt daarin nog wat achter, ook al spelen wereldwijd 110 miljoen mensen het spelletje.

De Nederlandse edivisie is wereldwijd momenteel de grootste nationale competitie uitgedrukt in volgers. Zo werden vorig seizoen de verschillende video's bekeken door 17,5 miljoen mensen en bereikte de competitie zo een 3,5 miljoen Nederlanders. In die grootste competitie speelde tot vorig seizoen ook een Belg, Stefano Pinna. Hij kwam uit voor PSV maar verruilde de club deze zomer voor het Franse Lille.