De tweede editie van de European Championships, een variant van de Europese Spelen, zal in 2022 doorgaan in München. Dat werd vandaag/dinsdag bekendgemaakt.

Het Duitse München wordt in 2022 gaststad voor de tweede editie van de European Championships, een multisportevenement waarbij verschillende Europese kampioenschappen tegelijkertijd en op dezelfde locatie worden georganiseerd.

Zes sporten die er in 2018 al bij waren tijdens de eerste editie, hebben hun deelname reeds bevestigd. Het gaat om atletiek, wielrennen, golf, turnen, roeien en triatlon.

In 2022 zal het precies een halve eeuw geleden zijn dat München de Olympische Spelen mocht organiseren. Het Olympisch Park, dat speciaal voor die gelegenheid werd gebouwd, wordt tussen 11 en 21 augustus 2022 opnieuw het decor voor tal van sportieve topprestaties.

Tijdens de eerste editie van de European Championships in augustus 2018 waren Glasgow en Berlijn de gaststeden voor EK's in zeven sporten. Ook zwemmen stond toen op de kalender. Voor België werd het een succesvolle eerste editie met in totaal negentien medailles (6x goud, 5x zilver en 8x brons).