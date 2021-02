Jae'Sean Tate maakte in het seizoen 2018/19 het mooie weer bij de Antwerp Giants. Vandaag schittert de 25-jarige Amerikaan als rookie in de NBA, bij de Houston Rockets. Zijn passage in België is hij echter nog niet vergeten.

Eind augustus 2018 tekende Jae'Sean Tate een contract bij de Antwerp Giants, waarvoor hij 42 competitiewedstrijden en 24 Champions Leagueduels speelde, goed voor gemiddeldes van 10 en 13 punten.

De Amerikaan was een van de steunpilaren van het team dat in 2019 de Beker van België won en de play-offfinale tegen BC Oostende haalde. Zijn prima seizoen in België leverde Tate vervolgens een transfer op naar de Sydney Kings in Australië, waar hij helemaal ontbolsterde en verkozen werd tot het beste team in de Australische NBL-competitie.

Dat werd opgemerkt door NBA-club Houston Rockets. Zij gaven Tate een éénjarig contract van 1,45 miljoen dollar, met een teamoptie voor nog twee seizoenen. Een geslaagde zet, want Tate integreerde zich razendsnel. Hij begon aanvankelijk op de bank, maar speelde heel wat minuten en kreeg vanaf de tiende match zijn eerste stek in de basisvijf.

Sindsdien startte de 1m93 grote forward nog dertien keer. Tot nu toe, na 24 wedstrijden, scoorde hij gemiddeld 9 punten en plukte hij 5 rebounds in gemiddeld 26 minuten. Niet slecht voor een undrafted rookie. Zijn grootste meerwaarde heeft Tate echter op defensief vlak, als zeer energieke speler, wiens inzet erg geprezen wordt.

Belgisch ontbijt

In zoverre zelfs dat The Athletic, de bekende Amerikaanse sportwebsite, een groot verhaal aan hem heeft gewijd. Daarin vertelt Jae'Sean Tate onder meer over hoe hij scoorde tegen superster LeBron James, maar ook over zijn passage in België.

Daar houdt hij heel goeie herinneringen aan over. Niet alleen aan zijn periode bij de Antwerp Giants, maar ook aan onze diverse (eet)cultuur. 'In mijn hele periode in België,' vertelt Tate in The Athletic, 'heb ik misschien één heel dikke persoon gezien. Iedereen was gezond en mager. Ze aten ook geen big breakfasts. Een cultuurschok voor mij, want in Amerika eten we salami en kaas als ontbijt. Dat bestaat in Europa gewoonweg niet.

'Daarnaast was België een heel leuke plaats om te leven. Iedereen sprak Engels, zelfs drie, vier talen. Een smeltkroes van culturen ook: mensen uit het Midden-Oosten, uit Nederland, Frankrijk, veel Afrikanen... Ik woonde downtown (in Antwerpen, nvdr) en in elke straat kon je in drie, vier verschillende restaurants eten - bijzonder lekker. De mensen zijn er bovendien allemaal heel aardig. I love Belgium!', bezingt Tate zijn liefde voor ons land.

