De Spanjaard Carlos Sainz (Ferrari) vertrekt zondag vanuit polepositie in de Grote Prijs van Groot-Brittannië, de tiende manche in het WK Formule 1. Het is de eerste pole uit zijn carrière.

De 27-jarige Sainz zette zaterdagnamiddag de beste tijd neer in de kwalificaties op het natte circuit van Silverstone. Met een ronde in 1:40.983 was Sainz een fractie (0.072) sneller dan de Nederlandse wereldkampioen en WK-leider Max Verstappen (Red Bull). Die staat naast hem op de eerste rij.

Op de tweede rij vertrekken Charles Leclerc, de Monegaskische teamgenoot van Sainz, en de Mexicaan Sergio Perez (Red Bull).

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton (Mercedes) en zijn Britse landgenoot Lando Norris (McLaren) bezetten de derde startrij.

De Grote Prijs begint zondagnamiddag om 16u (Belgische tijd). Hamilton won sinds 2014 zeven van de laatste acht edities van de GP in eigen land. Alleen in 2018 kon de Duitser Sebastian Vettel zijn zegereeks doorbreken.

