F1: Daniel Ricciardo wil Lewis Hamilton achterna

Natuurlijk kon hij zich nog perfect de races voor de geest halen waarin hij in zijn Red Bull voorbij de wankele Renaults van Nico Hülkenberg en Carlos Sainz junior stoof, maar dat had zijn beslissing op geen enkel moment kunnen beïnvloeden. Daniel Ricciardo had het na vijf seizoenen bij Red Bull wel gezien. Zeven grands prix gewonnen en vorig seizoen de snelste in China en Monaco, maar het aanbod van de Franse autobouwer was net op tijd gekomen. Vrienden, familie én management duwden hem verschillende richtingen uit, maar tijdens de zomerbreak stapte hij in Los Ange...