De Brit Lewis Hamilton (36) heeft zijn contract bij Mercedes met twee seizoenen verlengd tot eind 2023. Dat heeft de F1-renstal bekendgemaakt.

De zevenvoudige wereldkampioen zal zo zeker 11 seizoenen rijden voor Mercedes. In 2013 kwam Hamilton over van McLaren.

Hij schonk de Duitse renstal tot dusver zes wereldtitels, 77 GP-zeges en 47 poleposities.

Lewis Hamilton: 'Dankbaar'

'Het is moeilijk te geloven dat ik al bijna negen jaar werk met dit ongelooflijk team. Ik kijk ernaar uit dat we twee jaar verder gaan met elkaar', verklaart Hamilton op de website van Mercedes. 'We hebben samen zoveel bereikt, maar er ligt nog veel in het verschiet, zowel op als naast de piste.

'Ik ben ongelooflijk trots en dankbaar dat Mercedes me gesteund heeft in mijn strijd voor meer diversiteit en gelijkheid in onze sport. Met de nieuwe regels op technologisch vlak komt er een nieuwe periode aan die uitdagend en spannend zal zijn. Ik kan niet wachten om te zien wat we nog samen kunnen bereiken.'

'Nu we vanaf 2022 een nieuwe periode in de F1 ingaan, kunnen we geen betere piloot in ons team hebben dan Lewis', aldus Toto Wolff, CEO bij de Mercedes-renstal. 'Zijn prestaties spreken voor zich. Met zijn ervaring, snelheid en racevaardigheid is hij op de top van zijn kunnen.'

Zeven wereldtitels

Hamilton verzekerde zich afgelopen seizoen van een zevende wereldtitel. Dat is een evenaring van het record van de Duitser Michael Schumacher. De Brit werd wereldkampioen in 2008 (voor McLaren), 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 en 2020 (telkens voor Mercedes).

In de Formule 1 behaalde niemand meer overwinningen (98), poleposities (100) en podiumplaatsen (171) dan Hamilton.

Begin dit jaar verlengde Hamilton zijn contract voor één seizoen bij Mercedes.

Max Verstappen

Dit seizoen zal het niet evident worden voor Hamilton om als eerste F1-piloot ooit een achtste wereldtitel te veroveren. De Nederlander Max Verstappen (Red Bull) werpt zich namelijk op als een te duchten concurrent. Na acht WK-manches staat Verstappen aan de leiding in de WK-stand, hij heeft een voorsprong van 18 punten op Hamilton.

Zondag staat met de Grote Prijs van Oostenrijk de negende WK-manche van het seizoen op het programma.

