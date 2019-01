Familie Michael Schumacher komt met nieuws: 'Hij is in de beste handen'

Hoe het met Schumacher gaat, ruim vijf jaar na zijn dramatisch skiongeval in de Franse Alpen, is een groot mysterie. Sinds hij op 29 december 2013 buiten bewustzijn raakte en in een coma belandde, is het stil rond de Duitser en zijn familie wil dat ook zo houden.

Maar één dag voor de 50e verjaardag van Schumacher komt er toch een zeldzame update. Zijn familie plaatste vanochtend een mededeling op de Facebookpagina van de zevenvoudige wereldkampioen. Het gaat om een aankondiging van de lancering van de Official Michael Schumacher App, een 'virtueel museum' over de legendarische autopiloot.

De aankondiging besluit met een korte verwijzing naar de gezondheidstoestand van Schumacher. 'Jullie mogen er zeker van zijn dat hij in de allerbeste handen is en dat we alles doen wat mogelijk is om hem te helpen,' klinkt het. 'Begrijp alstublieft dat we tegemoetkomen aan de wens van Michael en een dergelijk gevoelig onderwerp als gezondheid privé houden. Tegelijkertijd bedanken we jullie voor jullie vriendschap'.

Statement von Michaels Familie: "Wir freuen uns darüber und möchten uns von ganzem Herzen bedanken dafür, dass ihr... Geplaatst door Michael Schumacher op Dinsdag 1 januari 2019