Fanny Lecluyse heeft vanmiddag opnieuw het Belgische record op de 100 meter schoolslag aangescherpt. De 27-jarige West-Vlaamse tikte in haar halve finale als vijfde aan in 1:06.97.

Lecluyse deed daarmee 30 honderdsten af van de 1:07.27 die ze deze ochtend vroeg zwom. Ze bleef ook één tiende onder de olympische limiet (1:07.07).

De tijd van Lecluyse was de achtste van alle deelneemsters, toch is ze niet zeker van een plaats in de finale. De Italiaanse Arianna Castiglioni was immers precies even snel en dus volgt er nog een swimm-off.